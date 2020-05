ŽESTOK NASTUP KAPETANA DRAGANA: Progon Srba je isti u Hrvatskoj, na Kosovu, a i u Crnoj Gori

- Bio sam vojnik, bavio sam se humanitarnim radom. Imao sam i TV emisiju. Život je suviše kratak da bi se čovek specijalizovao samo za jednu stvar - naveo je on.

Kako je on rekao, on je u Hrvatskoj proživeo torturu.

- Nikada do današnjeg dana oni nisu ponudili ijedan jedini proverljivi dokaz za ono što su me optužili - rekao je on i dodao kako to može u Hrvatksoj kada se sudi Srbima.

Kapetan Dragan večeras u emisiji između ostalog rekao

"U Hrvatskoj još uvek traje rat posle Srba. Mi to ne želimo da priznamo, Hrvati nas lažu da je rat završen. Pitajte 10 miliona Srba i pitajte moju porodicu da li je tako!"

Kapetan Dragan Vasiljković povodom hapšenja u Crnoj Gori kaže da ako se pogleda geneza progon Srba je isti u Hrvatskoj, na Kosovu a i u Crnoj Gori.

- Zloupotrebom zakona nastavlja se progon Srba. Meni je lično Milo Đukanović jednom prilikom 1992. godine rekao da je prestao da igra šah zbog hrvatske ustaške šahovnice - kaže on i dodaje kako je sada on uveren da Đukanović danas izuzetno dobro igra šah.

