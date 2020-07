LIDER LDP STABILNO: Čedi bolje, šeta se sam po Infektivnoj klinici

Kako je ispričao izvor Kurira, Jovanović ima tešku upalu pluća, zbog čega je i hospitalizovan.

- Čeda mnogo kašlje i zbog napinjanja tokom iskašljavanja ima i bolove u predelu stomaka, iscrpljen je i malaksao, ali sve to ide uz upalu pluća koja ga je baš uhvatila. Ipak, nije kritično, kako su preneli pojedini mediji. On hoda, sam odlazi do toaleta, jede - ispričao je naš sagovornik.

Prema rečima pojedinih očevidaca, Jovanović hoda povijen, maltene se gega i očito je da je iscrpljen fizički. No, da li je pozitivan na kovid 19 još uvek nije poznato iako mu je test urađen odmah po prijemu u bolnicu.

O njegovom zdravstvenom stanju oglasila se i njegova supruga Jelena na društvenim mrežama i objasnila da je prebačen iz KBC Bežanijska kosa, gde je prvobitno primljen, u Infektivnu kliniku u trenutku pada oksidacije.

