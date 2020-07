ĐORĐE VUKADINOVIĆ MEĐU DESNIČARSKIM PRISTALICAMA: Bio sam kod Noga na protestu, dopala mi se njegova inicijativa

Nogo, poznat po tome što je na jednom od protesta opozicije nosio vešala i više puta poručivao da će nasilno da pruzme vlast, ovom prilikom je pripretio "Isterivanjem zeca iz šume".

- Hvala svima koji su podržali ovu ideju, i mene lično i sve ljude koji su pomogli ovoj organizaciji. Hvala i svima koji me nisu podržali, a najviše svima koji me napadaju, oni su pomogli da isteramo zeca iz šume, odnosno "ne pada sneg da pokrije breg već da svaka zverka pokaže svoj trag" - poručio je, između ostalog, Nogo okupljenim pristalicama.

U masi koja je uz aplauz i podržavanje dočekala obraćanje Noga, bio je i Vukadinović.

Kako je za Kurir objasnio, na skupu nije bio kao simpatizer Noga i njegove politike, već kao politički analitičar i narodni poslanik.

- To je bio jedan od njegovih protesta, koliko se sećam na Trgu Republike na koji sam došao sa prijateljima jer generalno obilazim sve proteste, bez obzira ko ih organizuje i da li se slažem u potpunosti ili delimično sa politikom organizatora. Obilazim ih kao politički analitičar, ali i kao neko ko je narodni poslanik jer želim da vidim i čujem kako narod diše. U tom konkretnom slučaju sam otišao jer je akcenat bila inicijativa o overenoj izjavi koju bi svi učesnici na izborima trebalo da potpišu, kao neku vrstu odgovornosti za svoj ponuđen program. To je inicijativa koja mi se generalno dopada i pošto je to bila tema, interesovalo me je. Nisam podržavao njegovu priču o ulasku u skupštinu i načinu za to - objasnio je Vukadinović.

Foto/Source:Stefan Jokić/ Kurir.rs

