VUČIĆ O SPS: Sa Dačićem sam razgovarao u više navrata, naučio sam na to, svaki put je tako

Predsednik Aleksadnar Vučić izjavio je danas da ga nije iznenadilo, a nije ni uznemirilo to što su pojedinci, koji su na neki način povezani sa SPS, učestvovali u protestima, jer, kaže, uvek ima ljudi koji vide šansu za sebe, kada je teško u Srbiji.

"Uvek imate iste ljude, kada god je teško u Srbiji i kada misle da imaju neku šansu, uvek ćete čuti iste glasove, istih ljudi, od Tončeva, do mnogih drugih... tako da nije to novost za mene, nisam se uznemirio. Kad god treba državi da se zabije nož u leđa, on će to da uradi, i neki drugi", rekao je Vučić na pitanje novinara o zbivanjima unutar SPS.

Sa Ivicom Dačićem je, kaže, razgovarao u više navrata.

"Naučio sam na to, svaki put je tako. Najmešnije mi je kad govore kako mi njih napadamo, a mi ni reč o njima nismo rekli. Mi smo sami dobili 150 mandata, a oni dočekali da ruše skupštinu. Što rušite skupstinu, šta je smisao? Što dolazite na rušilačke proteste, a kuknjava - 'jadni mi'", rekao je Vučić.

"Ali, šta da radite, evo SNS je kriv što su koalicioni partneri došli da sruše skupštinu", dodao je ironično.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir