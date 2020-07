SERGEJ OTVORIO DUŠU: Đilas je glup, sve kupuje parama, hoće da isturi GRIGORIJA ZA PREDSEDNIKA!

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović žestoko je udario na Dragana Đilasa, lidera Saveza za Srbiju (SZS) i svog doskorašnjeg saradnika i političkog saborca. On je, naime, obelodanio da je Đilasu glavno oružje novac, kojim sve rešava i kupuje političku naklonjenost. Otkrio je i da Đilas nagovara vladiku Grigorija da se kandiduje za predsednika Srbije 2022, ali i da bi voditeljku Radu Đurić da nagovori da uđe u trku za gradonačelnika Beograda.

foto: Zorana Jevtić

- Ove izbore će Đilas iskoristiti da sebe uspostavi kao pravoslavnu opoziciju. Propast PSG na izborima učvrstila je SZS, mada on nije postojao nikad. Ima 17 mojih intervjua u kojima govorim da će se raspasti nešto što nikad nije ni postojalo. Šta je sad Janko Veselinović? Ništa. Šta je sad Željko Veselinović iz sindikata Sloga? Ništa. Šta su ovi drugi? Ništa. Drži ih Đilas, koji ima svoju flert stranku SSP, koji dođe, iskešira pare, oni uzmu, dvojica-trojica, pa-pa-pa-pa... Ode kod vladike Grigorija, nagovara ga da bude kandidat za predsednika, otići će kod Rade Đurić Beogradska hronika da je nagovori da bude kandidat za gradonačelnika Beograda - ispričao je Trifunović u emisiji "Bez ustručavanja". Trifunović je otkrio i mnoge druge tajne: da ga je Đilas sprečavao da govori na skupovima, da je "Sporazum s narodom" teška izmišljotina, koju, kako kaže, nije trebalo da potpiše, da su Đilas i Jeremić upropastili proteste, da nisu imali nikakve ideje, da je Đilas shvatio besmisao bojkota, ali da nije imao kud.

Svađe i uvrede Lider PSG je otkrio i da s Đilasom čak više i ne priča. - Đilasu ne dugujem ništa, osim 5.000 evra, koje je dao PSG da bismo mogli da preživimo i koje ću da mu vratim - rekao je Trifunović. On se prisetio i jedne ranije svađe s Đilasom, dok je ovaj bio gradonačelnik Beograda. - U Vuka Jeremića nikad nisam verovao, mislim da je on netalentovan političar, a u Đilasa sam verovao, jer je on dobar menadžer. I ranije sam imao jedan fajt s njim u kafani, kad sam mu preko stola rekao: "Ti si upropastio kulturu u Beogradu!". I on jeste upropastio kulturu s javnim nabavkama i svim glupostima zato što je glupi mašinski inženjer, koji ne kapira kulturu - rekao je on. Naveo je i da mu je Đilas smestio gostovanje na jednoj televiziji, koje je ostalo upamćeno po teškim gafovima.

foto: Kurir

O dojučerašnjim saborcima iz SZS Svi iz SZS su "nečasni i pokvareni stočari" Trifunović zamera SZS i to što nikad, kako kaže, nisu umeli da mu objasne smisao bojkota: - Sve je bilo kao "dobri smo", Jeremić mi donosi cigare iz Amerike. Oni su bili stalno dobri sa mnom, jer sam im trebao za bojkot. A ja kad sam postavljao pitanje šta je poenta bojkota, niko nije umeo ništa da odgovori. Ta ekipa je jednom u septembru prošle godine digla dupe i oznojila ga da odu do Mladenovca da zalepe nalepnice "bojkot", i to je sve - rekao je on. Naveo je i da su svi iz SZS nečasni i pokvareni stočari.

Kurir.rs|Silvija Slamnig

Kurir