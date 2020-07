MASKE SU PALE: Đilasov SZS je finansijsko-interesni lobi, nema veze s politikom!

Savez za Srbiju je više finansijsko-interesna grupacija koju vodi i kontroliše lider SSP Dragan Đilas nego što je savez koji ima politički program i jasan pravac državnog delovanja, ocenjuju sagovornici Kurira.

Kako navode, u prilog tome govori i otkriće lidera PSG Sergeja Trifunovića i doskorašnjeg Đilasovog saradnika, koji je bez ustručavanja obelodanio da Đilas sve rešava novcem i da kupuje saradnike.

- Sve drži Đilas, koji ima svoju flert partiju SSP, koji dođe, iskešira pare, oni uzmu, dvojica-trojica, pa-pa-pa-pa - ispričao je Trifunović.

On je otkrio i da je njegovom PSG Đilas dao 5.000 evra, ali će, kako kaže, to da mu vrati.

Želja za profitom

Politikolog Jelena Vukoičić kaže za Kurir da su oko SZS okupljeni ljudi koji se nadaju da mogu da profitiraju politički i finansijski.

- Vrlo precizna i realna definicija Saveza za Srbiju je "interesna grupacija". Tu su spojeni ljudi koji nemaju nikakvu ideološku bliskost, niti su ikada imali konkretne političke ideje i program. Dakle, ne možemo da govorimo o ideološkom savezu, već o skupu koji želi da profitira. Zna se ko je tu najbogatiji, Dragan Đilas, i on nije demokrata nego ima autoritarne crte ličnosti. Napravio je SZS da bi sprovodio svoju političku agendu. U njemu ne žele ljude koji misle drugačije, nego one koji klimaju glavom, što on i finansira. Sergej Trifunović je to rekao svojim prepoznatljivim jezikom i vrlo je plastično objasnio tu interesnu grupaciju - kaže Vukoičićeva.

Narušeni odnosi

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar smatra da su Trifunovićeve optužbe više odraz sopstvenog nezadovoljstva.

- Meni to liči na neku vrstu ili inaćenja, ili postizbornog obračuna s nekadašnjim političkim saradnicima. Deluje mi više kao odraz ljutnje i nezadovoljstva svojim izbornim rezultatom nego kao neka ozbiljna analiza. Šta se dešava unutar SZS i PSG, to ne može niko da zna sem oni. Odnosi između njih su toliko narušeni da se ne biraju sredstva u obračunu - kaže Klačar.

Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da je u toku podela opozicije.

- Proces fragmentiranja i podele opozicije traje i dalje i ovo samo produbljuje međusobne razlike i dovodi do nivoa političkog trača. To je signal opozicionim biračima i glasačima koji su skloni demokratskoj opoziciji da tu političku platformu vide s drugačijim i novim liderima - zaključuje Stojiljković.

Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija Finansiranje političkih aktivnosti mora da se prijavi Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, kaže da zakon o finansiranju političkih aktivnosti podjednako obavezuje stranke koje su u vlasti i van vlasti da prijavljuju svoje prihode i troškove: - Na osnovu tog zakona, pozajmica od 5.000 evra o kojoj je Sergej Trifunović govorio morala bi da bude prijavljena ako je data za finansiranje nedavne izborne kampanje za parlamentarne izbore, što verovatno nije slučaj. Naime, PSG nije registrovana politička stranka, pa se na njega i ne odnose obaveze iz tog zakona, osim kada je reč o finansiranju kampanje za izbore, gde su nastupali kao grupa građana.

foto: Printscreen Jakša Šćekić Đilas je dobar biznismen, ali je kratkovid u politici Novinar Jakša Šćekić kaže da nije retkost da nekadašnji politički saradnici posle razlaza izlaze u javnost i govore najružnije stvari jedni o drugima. - Ipak, kod ovakvih optužbi treba tražiti dokaze. Danas svako može da izađe i kaže šta god hoće o bilo kome, i to bez ikakvih sankcija. Postavlja se pitanje zašto Sergej ranije nije rekao sve to. Budućnost SZS i drugih opozicionih partija se videla kad je propao protest ispred Skupštine. Problem je što nema plana, strategije i aktivnosti. Znam Đilasa i on je sposoban biznismen, ali ne mogu da verujem da je tako kratkovid u politici - kaže Šćekić.

