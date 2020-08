JEDINI GENOCID U EX-SFRJ JE GENOCID NAD KRAJINOM I NAJVEĆI ZLOČIN POSLE 1945! Tuđman naredio: Srbi moraju da NESTANU!

„Moramo im naneti takve udarce da Srbi, praktično, nestanu“, rekao je Franjo Tuđman, ratni zločinac kome Haški tribunal nije stigao da sudi jer je u međuvremenu umro,

U vreme genocidne i zlikovačke akcije "Oluja", Tuđman je bio hrvatski predsednik. Nekoliko nedelja pre strašnog zločina nalažući da se „civilima ostavi izlaz...a vojska će ih pratiti“.

U najvećem zločinu posle Drugog svetskog rata, koji je trajao od 4. do 8. avgusta 1995. proterano je najmanje 400.000 Srba iz Republike Srpske Krajine, a od 1991. je gotovo milion Srba proterano iz Hrvatske i naterao da ode. Sve to zapadni svet je gledao prećutno, a na isti načim žmurili su na krvavi genocid. Naprotiv, do dana današnjeg vidimo samo pokušaj da se najveće žrtve rata u bivšoj SFRJ označe kao zločinci.

foto: Tanjug/Arhivska/Vladimir Dimitri

Za ovaj zločin, proterivanje 400.000 i ubistvo najmanje 2.000 Srba niko nije odgovarao. Tuđman je umro, a Ante Gotovina, legionar i vođa akcije "Oluja" je u Hagu oslobođen pod neverovatnim okolnostima.

Tuđman sa svojim vojnim komandantima isplanirao i ostvario plan za „nasilan nestanak“ srpske zajednice iz Krajine. Kao dokaz „genocidne namere“ hrvatskog državnog rukovodstva, jeste Tuđmanova snimljena izjava na sastanku na Brionima, 31. jula 1995. godine, na kojem je ofanziva na Knin bila isplanirana.

CRNO NA BELO: ZLOČINCI NA ČELU SA TUĐMANOM DOGOVARAJU GENOCID U KRAJINI

"Kada se krajiške snage povuku, Hrvatska vojska „očistiti celo područje za nekoliko dana“, čime je genocidna namera više nego očigledna, ali Haškim sudijama ni to nije bilo dovoljno da osude Ante Gotovinu.

Brionski sastanak, Tuđman je snimao, a Srbija je taj transkript uložila kao ključni dokaz najvišem sudu UN. Tuđman i komandant „Oluje“ Ante Gotovina govorili o „totalnom uništenju“ Knina.

Reči predsednika Hrvatske da „Srbima treba dati puta, sve im, tobož, garantujući ljudska prava“, što je bilo zeleno svetlo za ubijanje "onih koji ostanu u Krajini". Tuđman i njegovi saradnici, po srpskoj kontratužbi, nekoliko dana posle sastanka na Brionima, „pribegli su genocidu kao sredstvu etničkog čišćenja“ tokom „Oluje“, 4. i 5. avgusta 1995.

Nije se ni pokajao: Ante Gotovina foto: Profimedia

„Hrvatske snage, tokom i posle operacije „Oluja“, počinile su masovno ubistvo krajiških Srba u nameri da tu grupu unište kao takvu“,. Dokaz te namere bila je, po Srbiji, i Tuđmanova izjava u Kninu, 26. avgusta 1995, da „nema povratka u prošlost, kada su Srbi bili "tumor, koji se širio srcem Hrvatske, tumor koji je uništavao hrvatsko nacionalno biće i koji nije dozvoljavao hrvatskom narodu da bude gospodar u sopstvenoj kući“.

„Genocidna namera“ vlasti u Zagrebu tokom „Oluje“, ostvarena je masovnim ubistvima Srba tokom „hotimičnog i neselektivnog granatiranja“ Knina i drugih gradova u Kninskoj krajini; artiljerijskih napadima na bespomoćne izbegličke kolone” u Hrvatskoj i BiH; likvidacijama Srba, većinom starih i nemoćnih, koji su ostali u svojim domovima i sprečavanjem povratka onih koji su morali da odu.

Kanadski general Unprofora Džon Lesli (John Lesley) posvedočio je da je na ulicama Knina, 5. avgusta 1995, video „15 do 20 leševa“, a u gradskoj bolnici „veliki broj tela“.

Istog dana, svedokinja Mira Grubor bila je očevidac „namernog granatiranja“ izbegličke kolone koja je, kraj kninske baze Unprofora, čekala da prođe kroz grad.

(Kurir.rs)

Kurir