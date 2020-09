GRENEL POTVRDIO: Tramp dolazi u Srbiju, traži se datum, Vučić je težak pregovarač, bori se za srpski narod

Američki predsednik Donald Tramp namerava da poseti Srbiju i već se uveliko planira termin njegovog dolaska u Beograd, najavio je njegov specijalni izaslanik za kosovsko pitanje Ričard Grenel. Dolazak Trampa u Srbiju bio bi inače istorijski događaj, jer je Džimi Karter 1980. bio poslednji američki predsednik koji je došao u Beograd.

Spremaju se projekti

- Sada moramo da radimo na pronalaženju datuma koji bi odgovarao i Beloj kući i Savetu za nacionalnu bezbednost, koji bi takođe bili uključeni u organizaciju posete - kaže Grenel za Srpski radio Čikago.

Ugostiće kolegu Aleksandar Vučić foto: Tanjug Printscreen

On je priznao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio veoma težak pregovarač u Beloj kući, gde je početkom meseca potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine.

- Vučić se zaista bori za svoj srpski narod - izjavio je Grenel.

Očekuje se da ključni pomak u ekonomiji donese otvaranje kancelarije Američkog fonda za razvoj (DFC) u Beogradu, prve u regionu. Tim povodom Trampov saradnik ističe da Srbija ima odličnu ekonomiju.

Grenel kaže da već postoji određeni broj projekata na kojima se radi i da je „ta količina posla razlog za otvaranje kancelarije“.

- Pokušavamo da se ne bavimo simbolikom, da se ne bavimo političkim simbolizmom, kojim se bave mnogi političari... Naša kancelarija DFC i agencija u Americi su smatrale da postoji dovoljno posla da bismo imali tim na terenu koji će moći da završi sve projekte u Srbiji. To su sve ekonomski vođeni projekti koje želimo da postignemo, zato stavljam kancelariju u Beograd. Ne zbog simbolike, već da odgovorimo na sjajan broj projekata koje već imamo - naglasio je Grenel.

„Mini-Šengen“ je dobar

Kako je rekao, predsednik Tramp je od početka smatrao da su ekonomija i stvaranje novih radnih mesta nešto što on može dobro da uradi. Takođe, Grenel kaže da se Trampu i njegovoj administraciji dopada ideja „mini-Šengena“:

- Zbog toga smo to stavili u ove pregovore, da vidimo da i Srbija i Kosovo učestvuju u „mini-Šengenu“. I zaista nam se sviđa ideja, dobra je ideja komercijalne saradnje i izgradnje multilateralnih organizacija zasnovanih na stvaranju profita i zapošljavanja ljudi, u borbi za kapitalizam.

foto: Dragan Kadić

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović očekuje dolazak Trampa u Srbiju pre američkih izbora:

- Teško da on planira ovakve stvari posle ipak neizvesnog ishoda izbora. Ta brzina se može objasniti manevrom za njegove izborne potrebe. Sigurno je da Tramp želi da još više naglasi američki prodor ka stabilizovanju balkanskih prilika. On je taj koji je promenio okamenjenu američku politiku prema Srbiji i koji je od, za Ameriku ozloglašene Srbije dobio zemlju na svojoj strani. On će to želeti da kapitalizuje na izborima. Razume se da smo mi u tome srećni dobitnici, jer je na našoj strani država koja nas je 30 godina gledala zlovoljno.

STE­JT DEPARTMENT Vu­čić i Hoti uči­ni­li svet bezbednijim O značaju nedavno potpisanog sporazuma između Beograda i Prištine ponovo se oglasio Donald Tramp, naglasivši da će taj dokument učiniti Srbiju, Kosovo, Balkan i svet sigurnijim. U objavi Stejt departmenta na Instagramu je objavljeno da Tramp smatra da je za takav korak bila potrebna izuzetna hrabrost lidera. U postu se podseća i na Trampove reči povodom postizanja sporazuma u Vašingtonu 4. septembra. - Ovo je stvarno istorijski dan. Srbija i Kosovo obavezali su se na ekonomsku saradnju. Bila je potrebna izuzetna hrabrost predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdulaha Hotija da krenu na ove razgovore i dođu u Vašington kako bi finalizovali ove obaveze. Učinivši to, oni su svoje zemlje, Balkan i svet učinili bezbednijim - poručio je Tramp.

NOVO ZADUŽENJE Đu­rić am­ba­sa­dor u Vašingtonu foto: Kurir Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić biće novi ambasador Srbije u Vašingtonu, nezvanično je potvrđeno za Kurir. Mandat dosadašnjem ambasadoru Đerđu Matkoviću je nedavno istekao, te je ambasada u SAD ostala upražnjena. Prisustvo Đurića u Vašingtonu tokom pregovora i potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine bio je znak poverenja koje mu je predsednik ukazao.

I NJU OČEKUJEMO Do­la­zi i Ivan­ka Tramp foto: Profimedia Srbija će, pored predsednika SAD, ugostiti i njegovu ćerku Ivanku Tramp, u koju Tramp ima poverenje, pa je i savetnica u Beloj kući. Ivanka Tramp bila je nenajavljeni učesnik druge runde pregovora u Vašingtonu, posle kojih je i potpisan sporazum. Vučić je nedavno otkrio da je ona imala važnu ulogu u delu dokumenta koji predviđa pomoć malim i srednjim preduzećima, ali i ženskom preduzetništvu.

Kurir.rs/ Iva­na Kljajić Foto: Predsedništvo Srbije, EPA/Andrej Cukić

