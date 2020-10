Potpredsednik SPS Novica Tončev, koji će biti ministar bez portfelja, kazao je večeras da još ne zna šta će biti njegovo konkretno zaduženje u novoj vladi Ane Brnabić.

Tončev je rekao Tanjugu da to zavisi od premijerkine odluke.

"To zavisi od premijerke, za šta me zaduži. To ne zavisi od mene", kratko je rekao Tončev.

On nije želeo da dalje kometariše svoje učešće u Vladi Srbije, samo je rekao da će se uskoro obratiti na konferenciji za novinare.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir