SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Zakon o ministarstvima izglasan jednoglasno, sledi formiranje vlade

Skupština Srbije usvojila je večeras jednoglasno Zakon o ministarstvima, čime su se stvorili uslovi za formiranje Vlade Srbije.

"Za" je glasalo 205 poslanika koliko ih je bilo prisutno u sali.

Zakon o ministarstvima predviđa da Vlada Srbije ima 21 resor, među kojima su tri nova: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ravnopravnost polova, Ministarstvo za brigu o selu i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji.

U međuvremenu je objavljeno da će biti i ministarstva bez portfelja.

Zakon predviđa i sledeća ministarstva: finansija, privrede, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaštite životne sredine, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rudarstva i energetike, trgovine turizma i telekomunikacija.

Vladu Srbije činiće i ministarstvo pravde, državne uprave i lokalne samouprave, MUP, ministarstvo odbrane, spoljnih poslova, ministarstvo za evropske integracije, kao i ministarstva prosvete, zdravlja, omladine i sporta, kulure i informisanja, rada zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja.

Mandatarka za sastav Vlade Srbije Ana Brnabić u sredu, 28.oktobra, trebalo bi da predstavi svoj kabinet i ekspoze poslanicima.

Inače, na predlog zakona podneto je 10 amandmana. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je podnete amandmane, a predlagači iz poslaničkog kluba "Aleksandar Vučić - za našu decu" prihvatili su jedan koji je podnela poslanica SNS Jelena Žarić Kovačević. Odbor je podneo i jedan svoj amandman.

foto: Tanjug/ Nikola Anđić

Izabrani predsednici više odbora Skupštine Srbije

U Skupštini Srbije danas su izabrani predsednici više skupštinskih odbora, pa će tako Odbor za kontrolu službi bezbednosti i u ovom sazivu voditi poslanik SNS Igor Bečić, a Odbor za odbranu i unutrašnje poslove poslanik SNS Aleksandar Marković. Nova predsednica Odbora za kulturu je poslanica SNS Sandra Božić.

Skupštinski odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava vodiće kao i do sada poslanica SNS Aleksandra Tomić, dok je za predsednicu skupštinskog Odbora za evropske integracije izabrana poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač. Za predsednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo izabran je poslanik Muamer Zukorlić, a za predsednika Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije vodiće poslanica SNS Katarina Rakić.

Poslanik SNS Darko Laketić biće predsednik Odbora za zdravlje i porodicu. dok će Odbor za rad voditi poslanik SPAS-a Radovan Tvrdišić. Novi predsednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova je poslanik Socijaldemokratske pratije Srbije (SDPS) Muamer Bačevac, a predsednik odbora za zaštitu životne sredine je poslanica SPS Ljubinka Rakonja.

foto: Tanjug/ Nikola Anđić

Polemika o nacionalnim manjinama i izjavama Ugljanina

Amandman Ujedinjene doline - SDA Sandžaka, kojim se predlaže da se Ministarstvo za državnu upravu ubuduće zove Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu i manjinsku upravu, pokrenuo je polemiku o tome ko će voditi izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, ali i o ranijim izjavama predsednika SDA-Sandžaka Sulejmana Ugljanina.

"Šta su to manjinske samouprave. To je veliko pitanje", rekao je šef poslaničke grupe SPS Đorđe Milićević i podsetio da se sada formira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog u čiju nadležnost prelaze sva pitanja vezana za položaj manjina.

On je dodao da Srbija spada u red država sa najvećim obimom i sadržajem zaštite manjinskih prava.

Poslanik SDA-Sandžaka Enis Imamović predložio je da se Ministarstvu za državnu upravu ostavi nadležnost nad vođenje registra nacionalnih veća, kao i vođenja posebnog biračkog spiska za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

foto: Tanjug/ Nikola Anđić

"Mi smo se usprotivili tome da izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u budućnosti vodi neko drugo ministarstvo, a ne Ministarstvo za državnu upravu", rekao je Imamović.

Imamović je tokom rasprave poručio vladajućoj većini i da u skupštinskoj raspravi "smisle način kako će da trpe šest manjinskih opozicionih poslanika u ovom sazivu".

Zapitao se i da li je trebalo da i manjinske stranke bojkotuju izbore pošto, kako je rekao "nema mesta za drugačije mišljenje".

Polemisalo se i o izjavama koje je davao Ugljanin, pa je tako Milićević podsetio na reči predsednika SDA-Sandžaka da je "Srbija fašistička tvorevina". Imamović je odbacio takve navode, rekavši da je Ugljanin rekao da su pobedili fašistički režim i onu srpsku državu u kojoj nema mesta za druge i drugačije.

Tokom rasprave o amandmanima predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je poslanicima da neće dozvoliti da zloupotrebljavaju poslovnik i produžavaju raspravu beskrajnim replikama.

Đukanović: Protiv komprimisa sa onima koji ucenjuju

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović izjavio je da nije za kompromis sa onima koji vode zastrašujuće kampanje protiv neistomišljenika i koji pokušavaju da ucenjuju vlast preko svojih medija.

foto: Tanjug/ Nikola Anđić

Đukanović je u Skupštini Srbije primetio da se sada vodi propaganda protiv bivše funkcionerke DS Gordane Čomić koja će biti ministar, navodeći da je za one koji je sada nazivaju "huljom i smećem" nekada bila "sunce demokratije", i to dok je, kaže, kršila Poslovnik Narodne skupštine i uskraćivala reč.

- Sada kada nije promenila mišljenje nego je shvatila da su joj politički saborci promašili politiku, sad je smeće i hulja. To sve može da se pročita na portalima. To je zastrašujuće. I sa takvim ljudima treba da razgovaramo? To je nečuveno. Da su oni vlast streljali bi po ulici - rekao je Đukanović.

Dodaje da se taj deo opozicije i javnosti vodi takvim principima da će svako ko ne razmišlja kao oni biti obrukan.

foto: Tanjug/ Nikola Anđić

Poznat predlog gotovo celog sastava vlade

Posle sednice Predsedništva SNS-a poznat je predlog gotovo celog sastava vlade, izuzev potpredsednika, ministra prosvete i ministra bez portfelja. Ministra prosvete predložiće SPS, čiji će kadar voditi taj resor.

Mediji su preneli da će potpredsednici nove vlade biti Branislav Nedimović, Zorana Mihajlović, Maja Gojković, Nebojša Stefanović i Branko Ružić.

Od ukupnog broja članova vlade, kojih će biti 23, čak 11 su žene, i oko 50 odsto je novih ministara.

Predsednik SNS-a i Srbije Aleksandar Vučić rekao je u nedelju da SNS, ali i on lično, od vlade traži da se energičnije nego ikad država, time i vlada, suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji, da srpska ekonomija napreduje ogromnom brzinom, da Srbija sačuva samostalnost i nezavisnost i da ostane na evropskom putu.

Poslanici SNS-a su u skupštini poručili da će Vlada Srbije imati podršku u realizaciji tih ciljeva.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir