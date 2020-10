Izazove je lakše prebroditi uz odličan tim. Čast je da sam bio na čelu @mduls koje 3.5 god vredno radilo na RJU, realizaciji projekata na lokalu, otvaranju JUM, unapredjenju položaja manjina, NAJU, digitalizaciji registara... #zahvalan iskreno! Srećno koleginici Mariji Obradović @socijalisti

A post shared by Branko Ružić (@branko.ruzic) on Oct 26, 2020 at 8:30am PDT