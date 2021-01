SELAKOVIĆ: Dužnost je Srbije da brine o Republici Srpskoj! Srpski NAROD JE JEDAN i u vrednosnom smislu NEDELJIV!

BANJALUKA - Srbija voli, poštuje i podržava RS, na to je obavezuje ne samo ubedljiva većina mišljenja građana, već i međunarodno pravo i Dejtonski mirovni sporazum i iz toga proističe i dužnost Srbije da brine o Republici Srpskoj, izjavio je večeras ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković.

"Srpski narod u Republici Srpskoj treba da bude ponosan na ono što je stvorio. Republiku Srpsku može da razgrađuje i razvodnjava samo onaj koji ju je stvarao, jer ona je istorijski i politički činilac i nepromenjiva činjenica", rekao je Selaković u video obraćanju na svečanoj akademiji u Banjaluci povodom Dana RS.

Šef srpske diplomatije istakao je da Srbija i danas, kao što je činila u prošlosti, poštuje teritorijalni integritet BiH, "ljubomorno čuvajući svoje specijalne i paralelne veze sa RS i sa svojim srpskim narodom" i naglasio da upravo zajedno sa tim, Srbija se trudi i trudiće se da gradi dobre i kvalitetne odnose sa Federacijom BiH i sa druga dva konstitutivna naroda.

"Srbija želi da pomogne čitavom našem regionu, da postane zamajac ekonomskog razvoja, koji će etiketu sukoba i teške prošlosti zameniti atributima zajedničkog i uspešnog napretka i budućnosti za koji vredi marljivo i posvećeno raditi", rekao je Selaković.

Naveo je da bi zajednički cilj morao da bude i hvatanje koraka sa razvijenim delom čovečanstva, sa onima koji su napredovali na svim poljima, dok su se narodi ovoga regiona bavili teškim i krvavim sukobima, suočeni sa ratnim strahotama i svim iskušenjima koja su iz toga proistekla.ž

Težnja ka društvu evropskih vrednosti, između ostalog, kaže ministar Selaković, jeste želja da se nadoknadi sve ono što su ta teška vremena ostavila kao posledice i da su potrebne razvojne ideje i prilike, "koje nećemo čekati, već koje ćemo sami stvarati", te energični i preduzimljivi, sposobni poslovni ljudi, investicije - potreban je tehnološki priključak sa ostatkom sveta.

Prema njegovim rečima, Srbija pokazuje da je to moguće i da je siguran da to želi i da se za to bori i Republika Srpska, ali da je takođe siguran da će u toj borbi u budućnosti, svima biti značajno lakše ako budu svesni da se bore zajedno.

"Nijednog trenutka na svom razvojnom putu, Srbija nije odustala od svojih vrednosti i svojih posebnosti. I to ne treba da čini ni Republika Srpska. A ekonomski razvoj nije sam sebi svrha i vrhovno dobro. On je jasan put da društva u kojima živimo učinimo boljim i naprednijim, kako nam deca ne bi odlazila u svet u potrazi za srećom, već ostala među svojima, u sredini koja podstiče vrednosti, kao što su talenat, inovativnost i pamet", rekao je Selaković.

Vrhovni interes srpskog naroda u vremenu koje je pred nama, naglašava šef srpske diplomatije, jeste borba za očuvanje mira i stabilnosti i da to, kako napominje, mora da bude naš nacionalni projekat i naša nacionalna građevina, a Srbija i Republika Srpska u tom nastojanju moraju da budu jedinstvene, čak i onda kada se u toj borbi suočavaju sa onima kojima ti ciljevi nisu prioritetni.

"Srpski narod je jedan i u vrednosnom smislu nedeljiv, vezuje nas naš jezik, kultura, istorija i tradicija, svetosavlje, herojska prošlost, zajednička etika, ljubav prema slobodi i našoj crveno- plavo- beloj zastavi i upravo na polju vrednosti treba da sagledamo šta je interes srpskog naroda u godinama koje su pred nama", rekao je ministar Selaković.

Zapitao je treba li se ujediniti u svađi sa drugima kao što su to neretko neki drugi činili, ili pokazati da je moguće činiti dobro kada ga činite ne samo sebi već i svima oko sebe.

Upravo to drugo, ističe Selaković, bila je ideja vodilja generacijama naših predaka koji su borbu za dobro uvek videli u borbi za dobro svih oko sebe, a ne samo sebe, i da smo time kao narod svedočili koliko nam je važno da se štiteći dostojanstvo predaka borimo za budućnost u kojoj će živeti naši potomci.

"Mi nismo po svom broju i u svetskim okvirima veliki narod, ali baš kao što je Nikola Pašić jednom prilikom primetio - Na putu od Beča do Carigrada nema ili teško da ima većeg i značajnijeg. I upravo zato što smo u regionalnom smislu značajan činilac, i naša odgovornost za budućnost je veoma važna i značajna", istakao je Selaković.

Osvrćući se na godinu "velikih iskušenja i problema", koja je za nama, Selaković je naglasio da je ona pokazala je da smo i sa pandemijom mogli da se borimo samo jedni druge podržavajući i boreći se zajedno, a da pri tome nikoga nismo povredili, ponizili i nikome ništa loše nismo učinili.

Selaković je građanima RS poželeo da godine pred nama budu godine napretka i uspeha, godine pobeda, čiji će se značaj "meriti kilometrima autoputeva, novim školama, bolnicama, fabrikama".

Neka Srbija i Republika Srpska, istakao je, nastave da žive u slozi i ljubavi i neka se između nas niko više ne drzne da postavlja barijere i prepreke, tamo gde treba da stoje mostovi i ispružene bratske ruke.

"Draga braćo i sestre, uvaženi građani Republike Srpske, čestitajući vam Dan republike, želim da i svake naredne godine ovaj dan, 9. januar, bude dan u kome ćemo donositi zaključke o tome koliko smo pomogli Srpsku, sve njene građane i čitav naš narod. I da svake godine taj zaključak bude bolji i na ponos svima nama. Srećan vam Dan republike! Živela Srbija! Živela Srpska", kazao je Selaković.

