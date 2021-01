VUČIĆ: Moj brat Andrej nema ni pedalj zemlje u Vojvodini niti bilo koji restoran!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da njegov brat Andrej Vučić nema ni pedalj zemlje u Vojvodini, niti bilo koji restoran.

On je u gostavanju na TV Hepi rekao da neće da kaže sada s kim je razgovarao pa su ga prisluškivali, jer neće te ljude da dovodi u nezgodnu situaciju.

Kaže da ima odgovore i sa kim je njegov otac razgovarao, pa su i njega prisliuškivali.

"Sramota me je da govorim o tome", rekao je Vučić.

Poručuje i da o prisluškivanju više neće reč da kaze, a da nadležni rade svoj posao.

On je još jednom odbacio optužbe političkih pritivnika povodom slučaja Jovanjica i rekao da u vreme kada postoje veliki pritisci na Srbiju neki krugovi u MUP-u, koji znaju šta su sve radili, od prisluskivanja pa nadalje, pokušavaju da zadaju konačni udarac i da sruše vlast u Srbiji, time što preko kriminalnih krugova određena lica iz policije daju informacije tobože nekim licima, a namenjene su zapravo samo kriminalnim krugovima.

Rekao je da je Miroslav Aleksić iz Narodne stranke jedan od njih i da je izašao sa pričom da je Koluvija tražio telefonsklu vezu sa Andrejom.

"Nikada u životu se moj brat nije čuo sa njim", istakao je Vučić i dodao da niko od njih dvojice ga ne poznaje, a da je Koluviju u Moskvu svojevremeno vodila PKS sa još 300 privrednika.

Spreman je, povodom optužbi na njegov račun da i on i njegov brat idu na poligraf.

Vučić je ponovio da nikakve veze ni on, ni njegov brat nemaju sa slučajem Jovanjica, niti da su ikada videli ili čuli Predraga Koluviju.

"To je kompletna istina, nemamo veze sa tim", poručio je Vučić povodom novih optužbi predstavnika opozicije i istakao da je pozdravio da se ispita sve, uhapse svi počnioci i da odgovorni snose krivicu "Suština je da je to sve izmišljeno, a to se sada ispituje, kakvih je bilo i spoljnih i drugih kriminalnih uticaja", kazao je Vučić.

