ČISTKA U MUP! Unutrašnja kontrola radi 24 sata dnevno, lete svi nelojalni i bliski odmetnutom delu policije

U svim sektorima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u toku je velika akcija unutrašnje kontrole, koja se vrši takoreći danonoćno, a sve kako bi se otkrili i procesuirali funkcioneri, ali i najsitniji šrafovi koji su bili deo odmetnute grupe MUP osumnjičene za nelegalne radnje, među kojima je i prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, saznaje Kurir.

Niko neće biti pošteđen i u narednom periodu se očekuje velika čistka onih koji su bili nelojalni svom pozivu, dodaje naš izvor.

Pod lupom

- Svim načelnicima uprava, kao i načelnicima policijskih stanica širom Srbije, naređeno je da sprovedu unutrašnju kontrolu kako bi se otkrila svaka osoba koja je eventualno imala vezu s nelegalnim radnjama, a naročito ako se dovodi u vezu s nelegalnim prisluškivanjem predsednika ili u vezu s kriminalnim klanom uhapšenog Veljka Belivuka. Kontrola se obavlja praktično 24 sata, a najveći broj poštenih policajaca se raduje tome, jer im je stalo da se MUP očisti od onih koji su zloupotrebljavali službeni položaj i bacili senku na čestite kadrove. U panici su oni koji nisu čisti i znaju da im sledi sankcija - kaže naš izvor.

Dodaje da, kada se kontrole sprovedu, one koji su bili umešani u nelegalne poslove očekuju suspenzije i procesuiranje u skladu sa zakonom. Takođe, naš sagovornik navodi da će se posebno ispitati ljudi koji su radili s bivšom državnom sekretarkom Dijanom Hrkalović, kao i sa uhapšenim zamenikom načelnika SBPOK Goranom Papićem.

Profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost kaže za Kurir da je logika hijerarhijskih institucija jasna i da onaj ko rukovodi određenim sektorom najbolje zna stanje u svojoj jedinici, te pozdravlja odluku da načelnici uprava podnesu izveštaje o radu.

- To je odličan potez i time se na najbolji način sprovodi čišćenje sopstvenih redova. Oni koji su čestiti i pošteni nemaju čega da se plaše, a oni koji su, umesto da budu čuvari zakona, prešli na drugu stranu, moraju da traže neko drugo radno mesto - kaže Kajtez i dodaje:

Obavezan poligraf

- Ljudi na odgovornim mestima u službama bezbednosti bi mogli jednom do dva puta godišnje da idu na obavezno poligrafsko ispitivanje i da odgovore samo na jednostavna pitanja - da li učestvujete ili ne učestvujete u nezakonitim radnjama i kakve kontakte imate.

MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA ALEKSANDAR VULIN

Nećemo žmuriti na krivična dela bez obzira na to ko ih je počinio

foto: Zorana Jevtić

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je juče da borba s kriminalom neće stati i da policija neće žmuriti ni na jedno krivično delo, bez obzira na to ko ga je počinio. Vulin je ocenio da kriminalna grupa Belivuka nije obična organizovana grupa, već „da su to sadisti i ubice kojima se sviđa to što rade“. Ministar je rekao da će tokom ovog meseca MUP raspisati konkurs za još 170 policajaca.

- Za nekoliko meseci, kada policajci prođu posebne obuke za pozornike, čitav Beograd biće pokriven pozornicima i glavni grad će imati pozorničku infrastrukturu. Time će se podići standard policajaca koji rade u Beogradu. Policija neće da žmuri ni na jedno krivično delo bez obzira na to ko ga je počinio, ali nećemo da dozvolimo da se u javnost izlazi s lažima - istakao je Vulin.