SUSRET U MUP: Ministar Vulin i ambasador Lo Kašo razgovarali o unapređenju policijske saradnje

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je danas u Beogradu sa ambasadorom Republike Italije Karlom Lo Kašom o unapređenju saradnje u oblasti unutrašnjih poslova. Ministar Vulin istakao je da je uveren da će se dobra saradnja Srbije i Italije u borbi protiv organizovanog, ali i svih drugih vidova kriminala nastaviti i da će ubrzo između dva ministarstva biti potpisani sporazumi o saradnji u oblasti suzbijanja trgovine narkoticima i vanrednim situacijama. Kao posebno važan i za građane značajan sporazum, koji očekuje da će biti potpisan, ministar Vulin je istakao sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, kakav Srbija već ima sa više zemalja. Ministar je ambasadoru preneo da će Srbija ukoliko Priština podnese ponovo zahtev za prijem u članstvo u Interpol, aktivno raditi kako bi to članstvo sprečila, “jer je to apsolutno neprihvatljivo i predstavlja kršenje Vašingtonskog sporazuma“. Ambasador Lo Kašo i ministar Vulin istakli su da je operativna saradnja srpske i italijanske policije rezultirala nizom uspešnih akcija, posebno u oblasti suzbijanja trgovine narkoticima i ocenili da je zajednički interes da se nastave obuke policijskih službenika čim epidemiološki uslovi to budu dozvolili. Ministar Vulin je upoznao ambasadora Lo Kaša sa aktivnostima koje je Srbija preduzela u razbijanju mafijaških grupa i istakao da je prioritet državnog vrha na čelu sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem bespoštedna borba sa svim oblicima organizovanog kriminala. Ambasador Lo Kašo istakao je saradnju srpske i italijanske policije u suzbijanju iregularnih migracija, a posebno je pohvalio reagovanje srpske policije u toj oblasti.

(Kurir.rs)

