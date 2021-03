ŠOKANTNA ISPOVEST ĐINĐIĆEVOG TELOHRANITELJA: Čedu su zemunci namamili "belim šećerom"! Laže da ga je Đinđić proglasio naslednikom

Lider LDP Čedomir Jovanović laže da ga je pokojni premijer Zoran Đinđić proglasio svojim naslednikom! To tvrdi nekadašnji Đinđićev telohranitelj Milan Veruović, dodajući da su vođe zemunskog klana Jovanovića namamile „belim šećerom“.

Posete u zatvoru

- Čeda je u zatvoru obilazio Dušana Spasojevića (vođa zemunskog klana, prim. nov.) i imam dokaze za to. Tužio me je zbog toga, a onda se uopšte nije pojavio na suđenju, ja sam izneo dokaze koji su potkrepili tu moju sumnju, to su izveštaji iz Centralnog zatvora, kao i svedočenja zaštićenih svedoka pred Specijalnim sudom. To je Vuk Vukojević, koji je u zaštićenom statusu... Dakle, išao je kod svog druga, i to ne samo u CZ nego i u Palatu pravde iz straha da će Spasojević da iscinkari ono za šta ga je uhvatio za nogu, a uhvatio ga je nesmotreno, jer to tako mafija radi. Oni su navabili Čedicu i onda „Čedice, uradi ovo-ono, mi ćemo da ti pomognemo“... Navabili su ga „belim šećerom“ - kazao je Veruović u emisiji „Bez ustručavanja“ na KTV.

Govoreći o odnosu Jovanovića i Đinđića, Veruović je kazao da se lider LDP samoproglasio za premijerovog naslednika. Đinđić ga, kako kaže, nikad nije proglasio za to.

- To je Čeda ispričao, a to je laž. On je bio samo jedan od ljudi koji je, u operativnom smislu, služio Đinđića, koji je bio pragmatičan čovek i uzimao je ljude kao resurs, koji mu je bio potreban da ostvari neki svoj put i da nađe neki svoj cilj. Jovanović je bio ta trula daska koju je on stavio pod svoje noge i pogrešio je - rekao je Veruović.

Demoliranje DS

Dodao je da je Đinđić u jednom trenutku, nakon što je Jovanovića doveo u DS, shvatio koje je greške napravio.

- Polako je Đinđić pokušavao da te greške ispravi, on je mislio da će biti brži od vremena. No, dovoljno je bilo to što s njima nije učestvovao ni na jednoj od njihovih večera u Šilerovoj - konstatovao je Veruović.

Kako je zaključio, LDP, koji je Jovanović napravio posle Đinđićeve smrti, demolirao je DS.

NISU ŠTEDELI Amerika dala 41 milion za rušenje Miloševića foto: EPA / Milos Vukadinovic Milan Veruović je ispričao i da je Amerika investirala svojevremeno čak 41 milion dolara za rušenje tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića. - Po izveštajima neke američke budžetske komisije od 1999. i 2000, Amerika je investirala u rušenje Miloševića 41 milion dolara - rekao je on i dodao da je deo tog novca otišao opoziciji i u nevladin sektor.

