ŠOKANTAN PREOKRET NA SUĐENJU U SLUČAJU HAVANA! Oštećeni Topalović: Lagao sam, Dijana Hrkalović me naterala, plašio sam se za život

Na današnjem ročištu u Višem sudu u Beogradu za slučaj "Havana" došlo je do šokantnog preokreta!

Oštećeni Zoran Topalović izjavio je da je u prethodnom svedočenju sve slagao i da ga okrivljeni Dalibor Đorić, Vojislav Kostić i sada pokojni Vladimir Popović, zvani Pop, kobnog 29. decembra 2016. nisu pretukli, kao i da nisu pokušavali da od njega i njegovog poslovnog partnera Miloša Rilaka iznude 110.000 evra, stan, druge nepokretnosti i automobil.

"Svi ti navodi nisu tačni. Pred početak suđenja tadašnja državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović i postupajući tužilac Saša Drecun naterali su me da potpišem gotovu izjavu uz pretnju da je to 'najbolje za mene i da i ja mogu da završim u zatvoru'. Morao sam da ih poslušam iz straha za sebe i svoju porodicu. Međutim, sada to mogu da otkrijem jer se više ne bojim. Okrivljeni Đorić mi nikada nije pretio, a Vojislava Kostića i pokojnog Popovića nisam ni poznavao. Kostića sam tom prilikom video samo u prolazu", izjavio je Topalović na današnjem suđenju.

On je sudiji Slavici Nikolić objasnio da je istina ono što je Đorić tvrdio i da se radi o novcu koji mu je potraživao na osnovu njihovih poslova sa kupovinom mobilnih telefona, koje je Topalović prodavao.

"Nisam zadobio nikakve povrede jer me nisu ni tukli, niti pokušavali da iznude 110.000 evra, u pitanju je samo jedna suma koju sam dugovao Zoriću poslovno. Morao sam da lažem jer su mi Drecun i Hrkalovićeva pretili, ali sada više nemam taj strah, ni za sebe, ni za svoju porodicu i mogu da otkrijem pravu istinu", istakao je Topalović, odgovarajući na pitanje sudije zašto je ćutao od 2016. godine.

Inače, u ovom slučaju sudilo se i Vladimiru Popoviću, vlasniku kazina "Havana" na Slaviji, u kom je bilo navedeno i da je došlo do lažnog zločina, ali on je u međuvremenu ubijen. Sva trojica optuženih na sudu su se branila tvrdeći da su oštećeni muškarci zapravo dugovali Ðoriću novac i da su hteli taj dug da naplate. Sudija je optužene krajem 2018. osudila za blaže krivično delo - prinudu i izrekla im trogodišnje zatvorske kazne, ali je tu odluku ukinuo Apelacioni sud u Beogradu.

Ponovljeno suđenje počelo je u februaru prošle godine, a tužilac je promenio optužnicu i optužio ih za prinudu. Od tada je održano samo jedno suđenje, a prethodno zakazano za mart odloženo je zbog koronavirusa.

