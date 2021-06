UŽIVO PREDSEDNIK SRBIJE OBRAĆA SE SKUPŠTINI Kupovinom vremena nismo rešili problem KiM, pitate me šta je to kompromis? Ne znam

* Imam troje dece, otac sam dva sina. Kao što ne bih voleo da mi neko Vukana ili Danila vrati u kovčegu, tako ne bih voleo ni da to bude tuđe dete

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić stigao je nešto pre 12 sati u Skupštinu Srbije gde poslanicima danas predstavlja izveštaj o toku pregovora sa Prištinom i o stanju na Kosovu i Metohiji.

Predsednika Srbije na ulazu u parlament dočekao je predsednik Skupštine Ivica Dačić.

Posebna sednica Skupštine Srbije, na kojoj predsednik Aleksandar Vučić informiše građane i poslanike o pregovorima u Briselu i perspektivama delovanja srpske države na Kosovu i Metohiji, počela je danas u 12 sati.

Poslanici su predsednika Vučića, po ulasku u salu, dočekali aplauzom. Pored Vučića, sednici prisustvuju i ministri Nikola Selaković i Marija Obradović, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, predstavnici Srpske liste, predsednici opština sa KiM...

Sednici prisustvuje 190 poslanika.

Na početku, predsednik parlamenta Ivica Dačić podsetio je i da su na današnji dan, pre 23 godine, kidnapovani srpski rudari na Kosovu i Metohiji, koje su albanski teroristi prisilno odveli iz fabričkog kruga ugljenokopa "Belaćevac", Termoelektrane "Obilić", a njihova sudbina do danas nije razrešena.

Vučić poslanicima predstavlja Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju u periodu od maja 2019. godine do juna ove godine, kao i Izveštaj o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna ove godine.

13.10 - Heroji s Košara biće pored Vučića na vojnoj vežbi na Pešteru. Predsednik se dotakao i situacije vezane za vojnu vežbu na Pešteru, govoreći o borcima sa Košara koje je ugostio.

- Snaga srpske vojske je desetostruko veća, i ja uvek kažem da treba na Pešter da dovedu borce sa Košara, prošlo je 48 sati, a oni su mi rekli da to ne može da se uradi. Kažu da mnogi imaju dosijea, jer su činili neke prekršaje, pa kao nisu mogli da budu u prisustvu predsednika. Ja sam ih pozvao sve na razgovor, rekli su da je tačno sve što sam dobio. Onda sam ovog što mi je doneo dosijea pitao da li je on bio tamo? Kada je trebalo da branimo zemlju, mi smo njih slali, jer smo mislili da smo mnogo pametni ako ostanemo ovde u Beogradu. Kada sam postavio to pitanje, oni su rekli da tako nisu razmišljali - prisetio se predsednik.

Vučić je rekao da će svi preživeli heroji sa Košara biti na vojnoj vežbi na Pešteru u njegovoj blizini.

- Hoću da njima ukažemo poštovanje, da se nikada više ne stidimo naših boraca, već da se njima ponosimo - rekao je predsednik.

12.50 - Kompromisno rešenje jedino je moguće. Ne znam šta je kompromis, moramo zajedno da dođemo do njega. Ne radujte se zamrznutom konfliktu... Nemate dovoljno ozbiljne partnere i plašim se da će taj zamrznuti konflikt nažalost i ostati, naglasio je predsednik dodavši da će izneti podatke koliko se i od koga naoružava.

12.47 - Danas je na KiM odnos Srba i Albanaca jedan prema 15. Vučić je rekao da trenutno na KiM, prema našim podacima, nema više od 95.000 Srba, niti više od 1,35 miliona Albanaca. Danas je na KiM odnos Srba i Albanaca jedan prema 15, što govori o težini situacije sa kojim se suočava naš narod i država na KiM, rekao je on.

Srbi su od dominatnog naroda na KiM, u Srednjem veku, došli do 11 odsto 1991. godine", rekao je Vučić dodajući da ih je posle bilo i manje, a naročito nakon poslednjeg velikog egzodusa Srba i dolaska međuanrodnih snaga. Vučić je predstavljajući poslanicima u parlamentu izveštaj o toku pregovora sa Prištinom i o stanju na KiM rekao da su naše računice o tome koliko trenutno ima Srba i Albanaca na KiM najtačnije i najprofesionalnije urađene, bez obzira na sve neistine i preterivanja sa naše i njihove strane u pogledu broja Srba i Albanaca.

"Mi smo posle Drugog svetskog rata u popisima imali između 21 i 26 odsto Srba na KiM, ali prosečno oko 23 odsto srpskog življa, a zajedno sa Crnogorcima i Jugoslovenima gotovo 30 dosto. Danas je na KiM odnos Srba i Albanaca jedan prema 15, što govori o težini situacije sa kojim se suočava naš narod i država na KiM", kazao je Vučić.

Ističe da je puno urađeno da se pomogne našem narodu na KiM i da smo prosečno davali godišnje oko 500 miliona evra za naš narod na KiM, a da smo 2020. i da ćemo 2021. završiti sa više od 750 i čak 800 miliona evra datih našem narodu na KiM. Podseća da lekari, nastavnici i drugi dobijaju za 50 odsto veća primanja na KiM nego u centralnoj Srbiji, ali da se i dalje Srbi iseljavaju sa Kosova i da taj trend država nije uspela da promeni.

Kaže da je taj odliv stanovništva, ipak, manji nego 2000-tih godina, ali da i dalje Srbi sa KiM odlaze u Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Smederevo, Beograd i druge gradove centralne Srbije očekujući bolji život i sigurnost.

12.35 - Nemamo pravo da osiono pregovaramo sa Prištinom zbog Srba na KiM. Vučić je izjavio danas da je pitanje šta naša država može da učini da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji i ocenio da Beograd nema prava na arogantan pristup u pregovorima sa Prištinom, bez obzira što oni misle da to pravo imaju.

Vučić je na j posebnoj sednici Narodne skupštine Srbije na kojoj informiše građane i poslanike o pregovorima u Briselu i perspektivama delovanja srpske države na Kosovu i Metohiji, kazao i da je sam sebi zamerio što je u jednom trenutku reagovao emocionalno i nepotrebnim uvredama odgovorio drugoj strani.

"Imamo li pravo na arogantan, osion i bahat pristup u pregovorima sa Prištinom, oni misle da ga imaju, ja mislim da ga nemamo i sebi sam zamerio što sam u jednom trenutku slušajući najteže uvrede na račun Srbije i na račun ljudi iz sistema države Srbije, ničim potkrepljene optužbe, reagovao burno i uzvratio ružnim nepotrebnim uvredama drugoj strani", kazao je Vučić.

Dodao je da je živ čovek i da ponekad emocionalno reaguje.

"Ponekada ne možete da trpite da tri sata slušate gluposti, neistine, nepoštovanje svega što je dogovoreno, neuvažavanje činjenica, nepoštovanje onoga što su sami potpisali i prihvatili, a da ne reagujete", kazao je Vučić.

12.20 - Od rešenja kosovskog problema zavisi budućnost. Od toga kako naša generacija bude rešavala pitanje Kosova i Metohije zavisi budućnost naše dece i naše države, istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se Skupštini. Vučić, podnoseći izveštaj o KiM, rekao je da danas pred nama nije lak zadatak i nije vreme za svečarsko raspoloženje, nije vreme za prevelika očekivanja ili očekivanja koja nisu u sladu sa realnošću koja nas okružuju. Zahvalio se svima koji su svesni važnosti pitanja KiM za Srbiju i naš narod u celini.

- Reč je o pitanju koja je u podtekstu gotovo svake naše političke teme, svakog našeg državnotvornog napora, ali mnogo dublje sustinskog, identitetskog, ekonomskog, i svakog drugih pitanja, objasnio je on.

Vučić je kazao da oni koji misle da odlaganjima, kupovinom vremena, iako smo to mnogo manje radili od druge strane, a morali smo ponekad da činimo, možemo rešiti to pitanje, moram kazati problem nismo rešili.

- Moraćemo da nastavimo da ga rešavamo odgovorno sa strateškim poglednom u budućnost i svesti o tome kako želimo zemlju da ostavimo potomcima, rekao je on.

Vučić je istako da je to dug prema svakom pripadniku našeg narodu u zemlji i rasejanju.

12.10 - Počelo obraćanje predsednika. - Kupovinom vremena nismo rešili problem KiM, moraćemo da ga rešavamo racionalno i sa svešću kako ga ostavljamo budućim pokolenjima, naglasio je predsednik.

12.00 - Predsednika su na ulasku u salu poslanici pozdravili dugim aplauzom posle čega je predsednik Skupštine Ivica Dačić konstatovao da sednici prisustvuje većina poslanika, kao i predsednik Srbije i direktor kancelarije za KiM Petar Petković te predstavnici Srba s Kosmeta.

Vučić na posebnoj sednici parlamenta, predstavlja Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju u periodu od maja 2019. godine do juna ove godine, kao i Izveštaj o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna ove godine.

Osim poslanika, sednici prisustvuju i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, predsednik Srpske liste i ministar za zajednice i povratak u prištinskoj vladi Goran Rakić, te predstavnici Srpske liste.

Vučić je je pre nekoliko dana najavio da će u parlamentu govoriti podrobno, detaljno i temeljno o apsolutno svakom pitanju od ključnog značaja za situaciju na KiM, planovima i idejama Srbije, ali i o objektivnoj situaciji sa kojom se suočavamo u međunarodnoj zajednici.

Dijalog Beograda i Prištine na političkom nivou, nastavljen je 15. juna nakon višemesečnog zastoja, a u Briselu su razgovarali predsednik Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti.

