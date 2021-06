PREDSEDNIK SRBIJE U SKUPŠTINI Nudio sam Kamberiju da bude zamenik ministra, ali to mu je ispod časti, njemu je samo fotelja bitna

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas optužbe poslanika Šaipa Kamberija o odgovornosti zbog toga što je bio ministar u vreme kada su počinjeni zločini na KiM, kao i za "izbacivanje" Albanaca iz Medveđe.

"Razumeo sam, hteo je da kaze da sam zločinac. Znaju oni da nisam počinio zlocin, niti sam učestvovao u takvim događajima na KiM", istakao je Vučić navodeći da to samo govori o tome da će krivica prebacivati svakom Srbinu i da će ih uvek će nazivati "genocidašima" i u narednih 30, 50, 100 godina.

Kamberija je upitao zašto ne kaže koliko ima Albanaca u Medveđi, a koliko je Srba izbaceno iz vlasti u Bujanovcu ili gde je u Beogradu video grafit protiv Albanaca, jer su u Beograd dobrodošli svi.

Vučić je pokazao grafit iz Prištine u kome piše "Isus mrzi Srbe", i upitao da li negde na Kosovu ima ovakvih grafita na džamijama.

Ukazao je i da je Sarandi Bogojevci čija porodica je žrtva zločina, prema njenom sopstvenom priznanju, život spasla srpska vojska, koja se sukobila sa bandama, kako kaže, nasih ljudi.

Vučić je upitao Kamberija da li je i gde mogla zaštitu i pravdu da potraži porodica Šutaković.

Odgovorio je i da su u Srbiji optuženi i osuđeni oni koji su počinili zločine i na Kamberijeve trvrdnje o neistraženim grobnicama Albanaca u Srbiji, da je otvorena 21 jama i pronađene albanske žrtve.

A u Prištini, dodao je, neće da govore o iskopavanjima na KiM, te da mu je u Briselu Besniki Bislimi rekao da to neće učiniti jer bi sam čin iskopavanja Srbija iskoristila da pokaze da su Albanci činili zločine.

"A vi niste", obratio se Vučić Kamberiju, uz konstataciju da niko neće da odgovori ko je ubio troje srpske dece, niti ih traze niti će da ih nađu.

Kamberija je pozvao da kaže šta mu nedostaje u Medveđi u vlasti, i pitao zašto ne puste Srbe da učestvuju u vlasti u Bujanovcu. "Pokaži na delu kako hoćete zajedno sa Srbima", rekao je Vučić.

Na Kamberijevu tvrdnju da tokom konsultacija o formiranju nove vlade sa Viučićem dostavili i zahteve za albansku zajednicu Vučić je odgovorio da je Kamberi tražio mesto ministra.

"Zamislite da Kamberi kao ministar traži da priznamo Kosovo", rekao je Vučić i dodao da mu je ponudio mu da bude zamenik ministra, ali da je to, kaže, njemu to ispod časti i dodao da on zna da je Kamberiju samo fotelja bitna.

"Nikada ne bih bio ministar u autoritarnoj vlasti", replicirao je Kamber Vučiću.

Ponosan sam na činjenicu na vaš demokratski kapacitet,veoma sam zadovoljan što tako istupate", uzvratio je Vučić zaključujući da je "srećan" što Kamberi ne može da pohvali njegov, ali zato je bodrio demokratski kapacitet Vuka Jeremića.

(Kurir.rs/Tanjug)