U KAFANAMA I KAFIĆIMA U STANJU SMO SVE DA SVE KAŽEMO Vučić: Otac sam dva sina, ne bih voleo da mi Vukana i Danila vrate u kovčegu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Skupštini da je Aljbin Kurti u Briselu izašao s genijalnim predlogom na koji nije mogao da se uzdrži a da ne bude neprijatan.

- Došli s "konstruktivnim" predlogom, kako su rekli, u Brisel. Tada shvatite da niste više sigurni šta može da se desi srpskoj deci na KiM, i shvatite svu težinu situacije. Predlog je da će omogućiti Savet nacionalnih manjina za Srbe, kakvi postoje u Srbiji za nacionalne manjine. Oni ne razumeju da je jedina sporna teritorija, jedino o čemu se razgovara i pregovara KIM, dodao je on.

Preneo je da je na to reagovao šef evropske diplomatije Žožep Borelj, koji je prištinskoj strani kazao da se ne mo že razgovarati o nacionalnim manjinama jedne suverene države kao što je Srbija.

- Na to je Kurti kazao da su i oni suverena država, a ja da oni to nisu, jer da jesu ne bi se vodio razgovor u Briselu, dodao je on.

Suština je u tome, kaže Vučić, da su ti ljudi toliko daleko od realnosti, taman i onoliko koliko i oni koje sluša u Srbiji koji govore o KiM ne razmišljajući koliko Albanaca živi tamo, busajući se u prsa svakog dana, a kada bi im neko rekao da odu da žive sedam dana u Kačaniku, niko to nikada ne bi prihvatio.

02:10 NIJEDAN ALBANAC NEĆE KOMPROMIS! Predsednik Vučić: Ne znam šta je kompromis, ali je to jedino rešenje za KiM

- U kafanama i kafićima smo u stanju da sve kažemo, kritikovao je Vučić.

- Vidim ovde mnogo mladih ljudi, koji uskoro treba da dobiju decu. Neće moja deca biti kukavice, imam troje dece, otac sma dva sina i nikada se neće skloniti ko god bio na vlasti i kad god bude država pozvala na odbranu zemlje oni će uvek biti tu, ali ja ne bih voleo to, kao otac. Ćutao bih, reč ne bih rekao, ali ne bih voleo da mi neko Danila ili Vukana vraća u kovčegu. Isto tako je na bih voleo da tuđu decu vraćam - rekao je Vučić poslanicima.

Rekao je da je najveći ekonomski rast koji imamo moguć samo ako imamo mir i stabilnost.

00:29 Vučić pred poslanicima predstavlja izvestaj o KiM i dijalogu

- Mislite li da će ijedan strani investitor doći u našu zemlju a da mu nije garantovan profit, dobar i siguran posao narednih godina. Mi u prvih šest meseci privukli 1,5 milijardu evra investicija, dodao je on.

Vučić je izrazio nadu da će sutra moći građane da obraduje još jednom investicijom za Valjevo. Ukoliko ne budemo imali mir i stabilnost, kaže bićemo opet na dnu Evrope.

(Kurir.rs/Tanjug)