HEROJI SA KOŠARA BIĆE UZ PREDSEDNIKA NA PEŠTERU: Hoću da se NIKAD ne stidimo naših boraca, hoću da im ukažemo POŠTOVANJE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na sednici Skupštine Srbije govorio o pregovorima koje je vodio u Briselu i perspektivama delovanja srpske države na Kosovu i Metohiji.

On se, u svom obraćanju, dotakao i situacije vezane za vojnu vežbu na Pešteru, govoreći o herojima sa Košara koje je ugostio.

foto: Kurir televizija

- Snaga srpske vojske je desetostruko veća, i ja uvek kažem da treba na Pešter da dovedu borce sa Košara, prošlo je 48 sati, a oni su mi rekli da to ne može da se uradi. Kažu da mnogi imaju dosijea, jer su činili neke prekršaje, pa kao nisu mogli da budu u prisustvu predsednika. Ja sam ih pozvao sve na razgovor, rekli su da je tačno sve što sam dobio. Onda sam ovog što mi je doneo dosijea pitao da li je on bio tamo? Kada je trebalo da branimo zemlju, mi smo njih slali, jer smo mislili da smo mnogo pametni ako ostanemo ovde u Beogradu. Kada sam postavio to pitanje, oni su rekli da tako nisu razmišljali - prisetio se predsednik.

foto: Kurir televizija

Vučić je rekao da će svi preživeli heroji sa Košara biti na vojnoj vežbi na Pešteru u njegovoj blizini.

- Hoću da njima ukažemo poštovanje, da se nikada više ne stidimo naših boraca, već da se njima ponosimo - rekao je predsednik.

Kurir.rs

