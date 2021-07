BOŽA SPASIĆ: Objavom Krika se animiraju pristalice, ovo je poziv na DRŽAVNI UDAR!

Božidar Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti, ističe da je danas cela Srbija pratila šta je govorio predsednik Srbije, dodajući da je tekst Krika pokušaj državnog udara.

- Tom objavom se animiraju sagovornici, pristalice i poziva ih da izvrše državni udar. Ovo je nastavak i permanentni pokušaj udara, o čemu je i predsednik kasnije govorio. Nije mogao taj zlikovac, konsiljere, advokat, on prenosi poruke onima koji su u zatvoru, i smišlja se taktika - dodao je Spasić.

- Kada govorimo o tekstu, vi zamislite koji to kreten može da kaže da se susretao sa predsednikom države. Pa ja bih ga odveo, da mi pokaže taj stan! Predsednik ne treba da se pravda. Ovi ljudi žele vlast na silu, ali neće moći - dodao je Spasić.

Spasić napominje da je jasno da u celoj priči koordinira više ljudi.

- BIA dobro zna, i biće objavljeno kako teče ta organizacija, i kako su došli na ideju da se sve ovo odigra. Napravljen je plan da se Vučić kompromituje - dodao je Spasić.

Kako dodaje, konsiljere je jedna od najznačajnijih ličnosti. Kako kaže, konsiljere ih nagovara i dogovara sa njima šta će dalje da rade.

Kako dodaje, sve ovo smišlja neko ko je izvan prstena mafije.

Ko je konsiljere Advokat Dejan Lazarević bio je "konsiljere", odnosno savetnik i jedan od zagovornika plana prema kome je trebalo napraviti lažnu aferu i optužiti predsednika Vučića za kontakte sa vođama kriminalne grupe Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem Maretom. Koliko daleko sežu veze Velje Nevolje, najopasnijeg kriminalca u Srbiji osumnjičenog za otmice, mučenja, najmanje tri ubistava, dilovanje droge, posedovanje ogromnih količina oružja i vođe ozloglašenog crnogorskog kavačkog klana Radoja Zvicera jasno je već neko vreme, ali niko nije očekivao da će obojica unajmiti čak i istog advokata - Dejana Lazarevića iz Beograda.

Na takvu snagu medija koji potpomažu mafijaše predsednik Vučić mora da odgovori. On je apsolutno odbacio da je bilo šta što je napisano u tom tekstu istina. On niti se viđao, niti se sretao, nije to u bilo kom smislu istina - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)