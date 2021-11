ANA BRNABIĆ U BARAJEVU: Održan radni sastanak, razgovarala o predstojećim izborima (FOTO)

BEOGRAD - Poverenica Gradskog odbora Beograd Srpske napredne stranke Ana Brnabić održala je radni sastanak u Opštinskom odboru Barajevo, na kome je sa članovima i funkcionerima pomenutog odbora razgovarala o stranačkoj infrastrukturi i predstojećim izborima, koji kako kaže neće biti ni malo laki i dodala da smo svedoci svakodnevnih laži koje se plasiraju i podsetila je da opozicija ima veliku medijsku moć.

Osvrnuvši se na priče o Samitu za demokratiju Brnabić je naglasila da je i oko toga bilo lažnih informacija, saopštio je GO.

"Taj Samit je još jedan u nizu međunarodnih događaja, niti bismo šta izgubili da nismo bili pozvani, niti ćemo nešto posebno dobiti zato što smo tamo. Nema potrebe ni za preteranom euforijom što smo pozvani, ali činjenica je da ni za ovu laž nismo čuli izvinjenje, kao što je činjenica da će nastaviti sa nekim novim lažima i zamenom teza u nadi da će tako kod građana uspeti da izazovu neku konfuziju i da će dobiti neki glas više", rekla je Brnabić.

Prema rečima Ane Brnabić za 48 sati, koliko je bila u Parizu, plasirane su dve neverovatne vesti.

"Jedna je ta da je poverenik za zaštitu informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti išao u inspekcijski nadzor vinoteke gde radi sin predsednika Vučića. Da ne verujete da se ovakve stvari rade u Srbiji, ja ne znam u kom opisu njihovog posla je to, a ne smete da pitate ni ko je to zloupotrebio funkciju poverenika", ocenila je Ana Brnabić.

"Da li smo toliko uređeni na tom polju zaštite podataka o ličnosti da poverenik treba da ide po prodavnicama da to kontroliše, ili treba da kaže da su instrumentalizovani od strane Đilasa i opozicije pa ćemo da maltretiramo one ljude kod kojih radi Danilo Vučić", rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da je druga velika i neverovatna vest bila priča Dojčinovića da je Vučić znao za Jovanjicu.

"Hoće da predstave Vučića kao šefa narko klanova, a zapravo su to neki drugi ovde po regionu. Mi smo Jovanjicu zatvorili, Koluvija je uhapšen, bio je u pritvoru i to dve godine. Ili je Vučić znao za Jovanjicu u kom slučaju bi ih zaštitio, a ne hapsio i zatvarao, ili nije znao i nadležne institucije su radile svoj posao i danas je ovaj predmet na sudu. Dakle, ne može i jedno i drugo. Nemoguće je da ih je štitio i hapsio istovremeno. Ili je Vučić znao za Jovanjicu ili nije, odlučite se. Očigledno je važno samo da se baci ljaga na Vučića i njegovu porodicu i da se diskredituje. Nažalost biće sve gore i gore. Ove je ono što se desilo samo u dva dana, a šta nas tek čeka", smatra Brnabić i dodaje da moramo da se borimo radom i rezultatima protiv neistina.

"Moramo da radimo kampanju od vrata do vrata, u svim mestima, naseljima i ulicama. Moramo da razgovaramo sa svakim čovekom, jasno je da će nas napadati, ali je jedino realno da razgovaramo sa ljudima i da građani vide da se nismo odvojili od svojih članova, simpatizera. Ako svakog od njih ubedimo da je važno da izađe na izbore, mi ćemo ostvariti dobar rezultat. Moramo podsećati na zatečenu situaciju, na rezultate, ali i naše planove za naredne četiri godine. Građani veruju Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, veruju da ispunjavamo datu reč", naglasila je Brnabić.

Čak i po njihovim medijima razni analitičari moraju da kažu ima rezultata.

"Svi vide da ima puteva, da se ulaže u izgradnju bolnica, škola, da se dovode investicije, da rastu plate i penzije. Moramo sa svima da razgovaramo i moramo da radimo kao kada je Srpska napredna stranka bili opozicija jer i danas oni imaju medije u svojim rukama", rekla je Brnabić.

"Iza nas stoje rezultati, nama je danas minimalna plata 300 evra, a dok su Đilas i Jeremić bili na vlasti nama je minimalac bio 172 evra. Nezaposlenost je u njihovo vreme bila preko 25%, a nezaposlenost mladih 51%. Danas je nezaposlenost 10%, nama se čak i u vreme pandemije zaposlenost povećava i na sve to moramo da podsećamo ljude", napomenula je Brnabić.

Na samom kraju Brnabić je rekla da po pitanju Kosova i Metohije ni sama ne zna kako je predsednik Vučić uspeo da vrati to pitanje za pregovarački sto i podsetila da je u njihovo vreme glavni pregovarač bio Borko Stefanović.

"Borko Stefanović koji je, sudeći po depešama Vikiliksa, išao u Američku ambasadu da ih moli da sa proglašenjem nezavisnosti Kosova sačekaju do posle drugog kruga predsedničkih izbora, ne bi li tako Tadić pobedio. E tog Borka su posle postavili za glavnog pregovarača, a ja se pitam o čemu bi on pregovarao, on koji je tada, kada je molio da se utiče na tajming proglašenja te i takve "nezavisnosti", pokazao koliko mu je do Kosova i Metohije stalo. Aleksandar Vučić je uspeo to da promeni", smatra Brnabić.

"Moramo da se borimo, pogotovo u Beogradu, mi smo na udaru i moramo biti svesni da od nas zavise rezultati izbora. Aleksandar Vučić nam je dao rezultate kojima treba da se ponosimo, ali mi smo ti koji o njima treba da razgovaramo sa građanima. Važno je da se borimo i da pobedimo ubedljivije nego ikada do sada", zaključila je Brnabić.

