OVAKO JE RUSKI NOVINAR NAJAVIO PREDSEDNIKA VUČIĆA: On je neverovatan VITEZ, mnogo voli svoj narod i svoju zemlju! (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić se ovrnuo i na nedavni intervju čuvenom ruskom novinaru i spektakularnom načinu na koji ga je on najavio:

- Za mene je ovo velika čast. On nije bilo ko. On je jedan od ljudi koji kada govori to ima i miris i ukus, i njegova reč ima veliku težinu. Veliko mu hvala. Kada on kaže, onda to znači.

U jednom trenutku ja sam mu rekao idem u Moskvu i vraćam se "kao pukovnik ili kao pokojnik", a on je meni rekao da se nada da ću se vratiti kao general pukovnik - a pričali smo o ceni gasa - prepričao je predsednik Vučić.

Kurir.rs