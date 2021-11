VUČIĆ O LEČENJU DECE OD RETKIH BOLESTI: Znamo da nikada nije dosta, OVE GODINE SMO DALI MILIJARDU I 950 MILIONA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras u emisiji "Ćirilica" najavio je večeras da je moguće korišćenje robota u srpskoj medicini već sledeće godine, a osvrnuo se i na lečenje dece obolele od retkih bolesti.

- Što se tiče tih priča oko lečenja dece i u ostalim zemljama je tako. Kako se to leče deca u Americi koja ima najjaču ekonomiju? Tako što platiš. Kod nas je lečenje od korone besplatno, i niko od nas to nije platio, i to ljudi treba da znaju.

Hoću da ljudi znaju koliko se država bori i koliko država ulaže. Da znaju koliko su skupi lekovi koje su dobili, a svi su dobili lekove. Sledeće godine ćemo imati robote koji mogu da nadgledaju.

- 2012. godina broj dece na lečenju i kojima je odobrena terapija je bilo ukupno 8. Pričamo o broju dece kojima je Komisija za retke bolesni dodelila terapiju i lečenje. Danas imamo 118 plus 28. To je 1500 posto više.

Samo da vidite koliko država ulaže u to. Ove godine smo dali milijardu i 950 miliona, u odnosu na 130 miliona iz 2012. godine. Trudimo se da pomognemo detetu i njihov život nam je najvažniji na svetu.

Znamo da nikada nije dosta, ali nemojte samo da nam govorite na najnemoralniji način kako ne vodimo računa o deci.

Borimo se za njih. Republički fond je 2008. do 2012. uputio 420 dece na lečenje. Od tada do sada ukupno 4450 dece. Prosečan broj dece godišnje koje lečimo u inostranstvu je danas 450. Sve to plaća država, uvek ćemo naći način da pomognemo, ali nemojte govoriti da naša država ne radi nešto što drigi rade - rekao je Vučić.

