NEBOJŠA STEFANOVIĆ: Zahvaljujući Vučiću i Vladi Srbije imamo jaču ekonomiju i veće plate

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je da svi želimo zaštitu životne sredine.

„Ko danas nije za zaštitu životne sredine, ko je taj u celom svetu koji će reći da mu se ne sviđaju čiste reke, plodno zemljište i zdrava hrana? Ko su ti ljudi koji neće reći da žele svež i čist vazduh za svoju decu, koji će reći da ne žele zdravu planetu? Naravno, da svi to želimo.

Ali jesmo li mi suštinski takvi? Da li smo mi narod koji uredno sortira svoje đubre, koji odvaja staklene flaše od plastike, da li smo odustali od plastičnih kesa u supermarketima, da li nikada ne izbacimo smeće iz automobila? Da li smo se rešili deponija koje nam nije napravio niko od komšija, nego baš mi u naseljima u kojima živimo, da li smo prestali da ložimo peći i grejemo se na lož-ulje, da li smo baš tako ozbiljni i odgovorni prema rekama u kojima se daju neretko naći i veš-mašine i drugi otpad, da li smo dovoljno odgovorni prema životnoj sredini? ", rekao je Stefanović.

U izjavi Stefanovića dalje se navodi:

- Mislim da kao narod, kao građani ove zemlje, prvo moramo da pođemo od sebe, da pogledamo da li sami dovoljno činimo. Mudrost da nam je super da nam vazduh i voda bude čisti i da nam zemlja bude zdrava, može i dete u prvom osnovne da smisli, ali šta je svako od nas učinio da to tako i bude, svakako je druga stvar. Kao jedan državnik, Aleksandar Vučić je juče otišao da razgovara u teškom trenutku sa ljudima u Loznici. I koliko sam mogao da vidim iz njihovih pitanja, oni su pre svega zabrinuti i uplašeni jer ne znaju dovoljno o tome šta se dešava u vezi sa navodnim iskopavanjem litijuma. Drugo, tražili su pomoć predsednika oko svakodnevnih problema, koje su opet, pre predsednika, morali rešiti i lokalna samouprava i mnogi drugi.

I ono što jeste važno u celoj priči oko litijuma, „Rio Tinta“ i zagađenja životne sredine, jeste da pogledamo istini u oči. Najpre, činjenica je da „Rio Tinto“ nije počeo nikakva iskopavanja, zatim činjenica je i da zagađenje, koje trenutno osećamo, postoji i u drugim zemljama sveta i uz to nam ga nije napravio niko drugi, već mi sami. I treće ono nije od juče, da budemo iskreni slično je, kao što je bilo i u prethodnih 20 godina.

Osim što danas, upravo zahvaljujući tom Aleksandru Vučiću i Vladi, imamo jaču ekonomiju, veće plate i više prostora u medijima da diskutujemo i o temama kakva je zaštita životne sredine, jer se ne borimo za golo preživljavanje kao u vreme prethodnog režima.

Nažalost, opozicione stranke iz upravo tih vremena danas pokušavaju da zloupotrebe i ovakvu vrstu ekološkog aktivizma i svakoga ko se oglasi na temu ekologije. Baš kao što sam rekao i na početku, ne postoji niko ko ne želi zdravu sredinu za svoju decu. Ali to ne znači da ste ili za ekologiju ili ekonomiju, jer su Srbiji i njenom narodu potrebne obe.

Ukoliko ne jačamo ekonomiju, ne otvaramo radna mesta, obezbeđujemo plate i penzije, ko će sutra obrađivati tu plodnu zemlju i šta će našu decu motivisati da se ne isele. Jasno je da je važno da postignemo balans, baš kao što su to uradile jedna Nemačka, Francuska i druge razvijene zemlje EU – ekologija, uz razvoj ekonomije.

I ne želim, naravno, da budem licemer koji će da kaže da postoji industrija, koja ne zagađuje, naravno da zagađuje, zato je i potreban ozbiljan rad države na ekologiji. Moram da kažem da Ministarstvo za zaštitu životne sredine danas ozbiljno radi svoj posao i trudi se da kroz projekte širom zemlje reši i pitanje deponija i drugih velikih zagađivača, sve ono što prethodni režim nije radio. Ne želim, naravno, da kažem ni da je sve idealno, ali isto tako ni da ćutim dok razni Đilasi, Marinike, i Jeremići govore samo protiv svoje zemlje, iako su do juče bili na vlasti i tada nisu uradili ništa za nju. Mada ni to nije važno, jer to govori dovoljno o njima, zato i pokušavaju da zloupotrebe sve ne bi li stekli neki politički poen.

Srbija danas ima i predsednika i Vladu, koji ne skreću pogled sa problema, već ih rešavaju i to u saradnji sa narodom i upravo to ste mogli da vidite i u razgovoru Aleksandra Vučića sa narodom u Nedeljicama kod Loznice, kao i na svakom drugom mestu - navedeno je u izjavi ministra odbrane Nebojše Stefanovića.