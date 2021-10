NEBOJŠA STEFANOVIĆ: Nastavak sramne kampanje protiv predsednika Vučića

„Nažalost, očigledno je da se sramna kampanja plasiranja raznoraznih neistina i manipulacija, u kojoj se uopšte ne biraju sredstva te se predsedniku Aleksandru Vučiću udara i na decu, nastavlja. Tako je i danas izvesno udruženje, zapravo tek jedan od Đilasovih satelita, plasiralo potpune budalaštine, dajući svoj doprinos besprizornom stavljanju mete na leđa Danilu Vučiću", saopštio je iz kabineta ministra odbrane Nebojše Stefanovića.

"Tvrdnje da se sin predsednika bahati jer ga obezbeđuju „Kobre“ toliko su nebulozne da ih je teško komentarisati. Najpre, niti Danilo Vučić odlučuje da li će imati obezbeđenje, niti kako i koliko će ono biti, a još manje kada i gde će ono sa njim biti. Obezbeđenje će uvek ići sa njim, kada god se proceni da postoji potreba u bezbednosnom smislu, baš kao i u slučaju svake štićene ličnosti i to su odluke nadležnog državnog organa, koji vrši bezbednosnu zaštitu, bez ikakve mistifikacije kako to đilasovci žele da predstave. Prisustvo i „Kobri“ i drugih nadležnih organa za obezbeđenje Danilu Vučiću može samo da otežava normalan svakodnevni život i to zna svako ko je bio štićena ličnost. Ono što je, međutim, nesumnjivo jeste da Danilo Vučić niti je ikada, niti čini ikakvo krivično delo i upravo zato Đilasovim satelitima i ne ostaje ništa drugo sem da izmišljaju i manipulišu. U mržnji prema Aleksandru Vučiću su očigledno toliko ogrezli da ne biraju sredstva već odavno, pa makar ona i ugrožavala bezbednost i stavljala metu na leđa njegovom detetu“, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs)