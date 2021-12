MILANOVIĆ OPSEDNUT NAŠOM ZEMLJOM! Svi skandali hrvatskog predsednika: Srbija je muva, SRBI SU ŠAKA JADA, Šaraj malo...

Teško je pobrojati sve provokacije predsednika Hrvatske Zorana Milanovića na račun Srbije... Još u vreme dok je bio premijer Hrvatske, Zoran Milanović je vređao što Srbiju, što srpske državnike! On je započeo i trgovinski rat sa Srbijom, a susednim zemljama držao lekcije da ne rade dobro kada su izbeglice u pitanju. Predsednika Srbije Aleksandra Vučića nazivao je "četnikom" i "ratnim huškačem", a u nekoliko navrata imao je ispade koji su zgražavali i hrvatsku javnost.

Ja ne ustoličujem vladike po Cetinju

Uoči posete crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, Milanović je iskoristio priliku za provokaciju na račun Srbije i SPC a sve zbog ustoličenja mitropolita Joanikija.

- Crna Gora je susedna država, pre svega, tek onda članica NATO-a, i nas se to tiče. Ja ne ustoličjujem vladike i arhiepiskope po Cetinju i Nikšiću, to nije moj posao niti bilo kojeg političara u Hrvatskoj. U Crnoj Gori je to srećom završilo bez ljudskih žrtava i verujem da će to tako biti i dalje - rekao je Milanović.

Šaraj malo

U jeku migrantske krize 2015, Milanović je Srbiji poručio da "šara malo" i ne šalje sve migrante ka Hrvatskoj.

- Šteta zbog zatvaranja Bajakova je veća za srpsku privredu nego za Hrvatsku. Nije to dobro, ali nismo mi budale, vidite šta rade. Zemlje koje su najmanje ugrožene, kao Mađarska, izvode šou. Zašto? Za to će pred bogom odgovarati. Srbiju ne prozivam, ali mogu joj poručiti da malo snizi ton i, kao što bi se u vicu reklo: "Šaraj malo, brate". Šalji malo gore u Mađarsku i Rumuniju - rekao je Milanović.

foto: Beta/Daniel Kasap

Srbija je muva

Reagujući na upozorenje srpskog ministra Aleksandra Vulina da ne zatvara granicu, Milanović je takođe 2015. Srbiju nazvao muvom:

- Orao ne lovi muve. Mi smo orao... Nije realno da vraćamo izbeglice u Srbiju. Ponašamo se razumno. Ne želim da hrvatske firme gube bilo kakvu štetu. Nije ovo rat. Ja pokušavam reći šta Srbija zaista može da napravi. Zašto se stalno podgreva psihoza? Hrvatska je starija, pametnija, nije agresivna, ali moramo da štitimo svoje interese.

Srbi su šaka jada

Milanović je na sastanku sa hrvatskim braniteljima, koji je tajno sniman, Milanović je Srbe nazvao "šakom jada":

- Mi tim ljudima gledamo kroz prste, da, i to je granica tolerancije, granica do koje sam se spreman praviti blesav, nemoj me terati više od toga. Naalost, to je šaka jada koja već više od 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku... Nema ih deset miliona, a oni bi želeli biti gospodari celog Balkana.

Vučić je ratni huškač

Pre dva meseca Milanović je izvređao Srbiju i srpskog predsednika u Njujorku

- Najteža stvar Srbije po pitanju ulaska u EU je ta što je srpski predsednik Aleksandar Vučić bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih godina - rekao je on i konstatovao da Srbija "nema snažnu nameru" da uđe u EU.

Ne štedi ni Hrvate

2014. godine ženi kojoj su poplave u Gunji potopile kuću, pred kamerama je kazao da je i on imao "sličnih" problema.

- Pukla nam je prošle godine cev u stanu - ispalio je tadašnji premijer Milanović, što je izazvalo zgražavanje javnosti.

I. Žigić - I. Kljajić/ Foto/Source:Epa/Dario Grzelj

Bonus video:

03:32 PANAOTOVIĆ O SRBIJI I HRVATSKOJ: Milanović ponovo napada Vučića