IZLAZE SAMO PO MRAKU! Novi detalji o misterioznoj NATO jedinici na KiM: Čuvaju leđa albanskim specijalcima sa samo JEDNIM CILJEM

NATO već godinama radi na tome da psihološki pridobije lokalno stanovništvo na Kosovu i Metohiji, pre svega Srbe, a taj zadatak poveren je specijalnoj jedinici za psihološke operacije!

Šokantne informacije objavio je vojni magazin "Kronikl" koji piše da glavni zadatak psiho-jedinice, čije je delovanje do sada držano u tajnosti, jeste da osvoji "srca i umove" lokalnog stanovništva.

Stručnjaci navode da je da dejstvo takozvane PSYOPS jedinice i te kako opasno jer se preko njega do tančina beleži svaka reakcija ljudi iz nadzirane sredine i na osnovu toga se prave vojni planovi!

Prema navodima magazina jedinicu trenutno čini pedesetak rumunskih vojnika.

- U Kforu je prisutna i jedinica za psihološke operacije (PSYOPS). Na mestu komandanta jedinice zadužene za psihološka dejstva smenjuju se Rumunija, Nemačka i Italija. Zadatak te jedinice jeste da osvoji "srca i umove" lokalnog stanovništva. Rumunija trenutno ima 50 ljudi u Kforu - piše magazin ne navodeći kako tačno deluju vojnici PSYOPS.

Pomenuta specijalna jedinica, inače, nalazi se u sastavu posebnog Bataljona za obaveštajni rad (ISRBN) koji je zadužen da bude "oči i uši" komandanta Kfora.

- Bataljon pruža detaljan uvid u situaciju iz svakog kutka KiM. Ima sve sposobnosti karakteristične za NATO vojske i objedinjuje sve komponente vojnoobaveštajnog rada. S obzirom na to da veći deo zadataka obavlja noću amblem bataljona je sova (engleski "owl") koja simbolizuje glavne aktivnosti: posmatranje (Observation), upotrebu bespilotnih letelica odnosno krila (Wings) i vezu (Liasion) - piše u tekstu.

General Vladimir Lazarević kaže da je ta informacija sada obelodanjena, ali da za poznavaoce prilika na KiM nije ništa novo.

- Snage NATO imaju u svojim združenim sastavima ovakve jedinice. Znam da i sa naše strane, bezbednosne i obaveštajne, ima dovoljno informacija o tim snagama i njihovom dosadašnjem delovanju. Svakako se koriste sva moguća sredstva da se utiče na psihu ljudi. To je NATO obilato koristio za vreme agresije na našu zemlju pre 22 godine - ističe Lazarević.

Recept za neprijatelje

Pukovnik Veselin Šljivančanin kaže da NATO te jedinice obično koristi protiv najvažnijih neprijatelja.

- Glavni zadatak jedinice za psihološke operacije jeste da prikuplja informacije i da "navlači" protivnike. Recimo, ako se specijalci ROSU pošalju na sever pokrajine, sa njima je uvek neko iz te PSYOPS jedinice, a njihov zadatak jeste da vide i ispitaju reakciju lokalnog stanovništva pa se sve to uvodi u glavni plan delovanja. Postojanje tih jedinica obično je stroga tajna. To je opasna jedinica. Čine je izuzetno pametni i sposobni ljudi koji treba da "smekšaju" pre svega Srbe u odnosu prema NATO. To nije iznenađenje s obzirom na to da je Kosovo i Metohija okupirana teritorija - naglašava Šljivančanin.

Prema informacijama magazina "Kronikl" komandant Bataljona za obaveštajni rad je italijanski potpukovnik Đanpjero Sirijani. U njegovoj biografiji navodi se da je specijalizovan za elektronsko ratovanje, a bio je već u misijama u BiH i Libanu.

Bataljon se inače nalazi se u bazi "Filmski grad" kod Prištine. delovi bataljona su stacionirani i u Novom Selu južno od Kosovske Mitrovice i u bazi "Vilađo" kod Peći.

(Kurir.rs/Informer)