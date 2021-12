ANA BRNABIĆ O LICEMERJU POJEDINIH MEDIJA: Masovna okupljanja nemaju epidemiološki rizik samo ako je njihov cilj rušenje vlasti!

Premijerka Ana Brnabić kritikovala ophođenje pojedinih medija prema različitim okupljanjima građana. Za medije Junajted grupe, kako je napomenula, masovna okupljanja nemaju epidemiološki rizik samo ako je njihov cilj rušenje vlasti.

- Ne mogu da sakrijem čuđenje stepenom licemerje vaših medija. Upravo na vašim medijima gledali smo direktne prenose blokada autoputeva. Nijednom, ali nijednom, nismo čuli pitanje da li organizacijom ovih protesta ugrožavate zdravlje ljudi. To znači da je jedno okupljanje dobrodošlo, i ne ugrožava zdravlje ljudi a drugo ne ugrožava? Kada su politički protesti protiv vlasti onda nema rizika po zdravlje, a kada se slavi Nova godina ima?! Ili vam tada jednostavno nije palo na pamet da to pitate… Ne mogu da razumem kakvi su to profesionalni standardi, ali razumeću jednog dana verovatno - kazala je premijerka.

Možda zvuči neuobičajeno, ali ovim rečima je premijerka Brnabić počela odgovore na pitanja novinara, kada je danas prisustvovala promociji nove usluge eParkiranje, koja će osobama sa invaliditetom od danas, omogućiti da samo jednim korakom, tačnije klikom na interentu dobiju ili produže važenje svoje nalepnice za parkiranje. Iako je predsednica Vlade rekla da se ovo možda čini “malim projektom”, ali da je od ogormnog značaja za osobe sa invaliditetom, jer više neće morati da prikupljaju stotine papira i potvrda za svoja prava, deo medija nije bio uopšte zainteresovan za temu.

Pitanja novinara otvorili su mediji koji se u javnosti predstavljaju kao nezavisni i objektivni, a tema je bila, kako oni kažu, "svesno ugrožavanje građana organizovanjem proslava nove godine uprkos pandemiji korona virusa”. Premijerka Brnabić je bila šokirana pitanjem, imajući u vidu da su isti ti mediji organizovali uživo prenose i specijalne emisije povodom nedavno okončanih masovnih, protivustavnih blokada puteva, bez ikakvog interesovanja o epidemiološkom riziku.

Da paradoks bude veći, epidemiološka situacija 4 dana pred doček je gotovo duplo povoljnija, što bi valjda nezavisni i objektivni mediji trebalo da znaju jer, navodno, barataju činjenicama. Podsetimo, prvog dana organizovanja protivustavnih blokada puteva 2.211 građanin bio je pozitivan na korona virus, , na respiratorima je bilo 212 osoba dok je preminulo 53 građana. Juče su brojke bile znatno, znatno bolje - 1,249 pozotivnih, na respiratorima se nalaze 84 osobe a preminulo je 27 lica.

Kurir.rs