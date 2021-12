BOŽOVIĆ NIKAD DIREKTNIJI O MILU: Bože dragi, šta bi s tim čovekom? Ko da su dve ličnosti u njemu, pogazio je sve što je sveto

Akademik Matija Bećković i glumac Petar Božović su u novogodišnjem intervjuu za Kurir govorili, pored ostalog, i o stanju u Crnoj Goru, za koju su obojica vezani.

Bećković je od 2018. godine imao zabranu ulaska u Crnu Goru, takvu odluku je donela vlast Mila Đukanovića, na šta Božović kaže: "Očekivao sam to i ranije." Bećković odgovara:

- Mnogi su mi zavideli i vikali: "Što meni nisu zabranili i po kojoj to protekciji su njemu zabranili?" (smeh)

- Vratio sam se skoro iz Crne Gore. Menja se polako. Nešto što se 30 godina usađivalo, ne može se tako iščupati. Komesari bi to rešili preko noći. Narod se oseća bolje - kaže Božović.

Na pitanje da li je Đukanović otišao u istoriju, Bećković kaže:

- Da, samo zavisi u koju. Ne znam kako bi se ta istorija zvala. On je prvi koji je uveo to što politička istorija dosad nije znala, a to je da se mafija bavi ideologijom, istorijom i jezikom. To je prvi slučaj u istoriji da neki ateista, čovek koji nije kršten, osniva crkvu (smeh). Ne bi me začudilo da se otkrije da je on Crnu Goru negde upisao na svoje ime kao privatnu svojinu.

Božović se nadovezuje:

- Ili bar na Blaža (Blažo Đukanović, sin Mila Đukanovića, prim. nov.). Sin ga je i pitao da li se most preko kanjona Morače zove po njemu (Most Blaža Jovanovića, prim. nov.). On ga je pitao: "Tata, je li to moj most?" To je šala mala. Ali, bože dragi, ja ga znam, znam Mila. Družili smo se i imali snove o severnoj Crnoj Gori. Slao sam i slogane odavde, poručivao - nemojte više te ružne reči, nego izvadite nešto iz Njegoša. Šta bi s tim čovekom? Ko da su dve ličnosti u njemu. Sve što je sveto je pogazio. Ko je njega mogao da natera da se promeni? Mora da je bio ucenjen posle onog procesa u Bariju, kad je Amerika rekla Italiji "stop". On je tada kazao: "Idem u biznis." Ne, ne, tvoja ruka nije za biznis, nego da potpisuješ šta treba. Doterali su do te mere, pa nije moglo dalje. Inače, sve dok nisam počeo "Gorski vijenac" da snimam, nisam znao da je jedan bezverni narod Crna Gora bila do sastanka sa Amfilohijem. Došlo je tad bilo 30 ljudi u crkvu, a 23 nije znalo da se prekrsti. Pogledajte samo s te pozicije šta je Amfilohije uradio.

