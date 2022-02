DAČIĆ NAJAVIO NASTAVAK DIJALOGA SA ALBANCIMA: KiM i EU su 2 odvojena koloseka, međutim, prepliću se već na trećoj krivini

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić naglasio je da je tokom nedavnih razgovora sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Gabrijelom Eskobarom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom potvrđeno da Zajednica srpskih opština mora biti formirana.

Dačić je rekao i da nakon izbora u Srbiji sledi intenziviranje dijaloga Beograda i Prištine.

- Ne mogu Lajček i Eskobar da mi objašnjavaju šta je Briselski sporazum jer sam ga ja potpisao. Ima skoro 10 godina kako smo (Hašim) Tači i ja potpisali sporazum - rekao je Dačić u jutarnjem programu Kurir televizije i dodao da su razgovori sa izaslanicima SAD i EU bili korektni.

foto: Kurir televizija

Dačić je rekao da se očekuje da dijalog dobije novi impuls od juna.

- Došli su da pripreme teren za nastavak dijaloga koji je predviđen nakon izbora u Srbiji. Negde od juna treba da se dobije neki impuls. Onda sledi period bez usporavanja jer neće biti izbora u naredne dve godine ni ovde u regionu, a ni u njihovim zemljama - rekao je Dačić.

Tokom razgovora prema njegovim rečima dve stvari su posebno naglašene.

- Istakli su dve stvari. Sve što je do sada dogovoreno i potpisano mora da se sprovede i izbori na KiM moraju da se održe. To je lepo, ali šta ćemo da radimo ako (Aljbin) Kurti neće ni jedno, ni drugo. Kažu da će da učine sve. Podsetio sam ih da su izbori tamo uvek održavani. Pripremamo se kao da će sve da se organizuje. Određena su biračka mesta. Ipak moramo da budemo spremni da možda neće doći do toga da Kurtija neko povuče za uši - rekao je predsednik Narodne skupštine.

foto: Profimedia

Kurti je prema njegovim rečima najveći problem za nastavak dijaloga.

- Svako vapi za onim čega nema. Kod njih je problem simbolika jer nemaju nezavisnost pa bi na svakoj šolji kafe ili flašici da istaknu "Republika Kosovo". Čak im i na glasačkim listićima piše "Republika Kosovo" što bode oči Srbima - rekao je Dačić.

- Ne treba mešati evropske integracije i Kosovo. To su dva koloseka, međutim, ta dva koloseka se prepliću, možda ne na prvoj, ali već na trećoj krivini - navodi Dačić.

foto: Shutterstock

Osvrnuo se i na navode da se traži novi model za Zajednicu srpskih opština.

- Ostavljena je neka praznina. Nije se postupalo po zaključcima Briselskog sporazuma. Statut nikad nije izrađen. Čim se Tači vratio iz Brisela počeli su da smišljaju razloge da ga ne prihvate. Treba da se napravi statut da se zna kako će to sada da funkcioniše. To su gluposti da pravimo Republiku Srpsku na KiM. Ne znam koliko će ovo još do traje - rekao je Dačić.

