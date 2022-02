(UŽIVO) VUČIĆ SE IZ PEKINGA OBRAĆA NACIJI: Srbija nije ničiji potrčko, slede važni dogovori s Kinom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se večeras iz Pekinga, gde ga očekuju razgovori sa kineskim kolegom Si Đinpingom.

Vučić je govorio o napretku naše zemlje koji se vidi i kroz porast trgovine sa Kinom.

"Kada obezbedite pristup tako jakom tržištu kao što je kinesko, onda nemamo problem sa tim da obezbedimo posao za na primer 'Budimku', druge fabrike za preradu voća, kao i naše vinare", rekao je predsednik.

"Kina je izuzetno važan partner. Zanimaju me samo rezultati. Naši kineski partneri izuzetno cene što sam došao ovde i to su naglasili već nekoliko puta. Već mesec dana ne izdaju dozvole nikome da ulazi u zemlju, pokazali su veliko poštovanje prema našoj delegaciji, a mi smo im uzvratili. Kina nikada ništa nažao nije učinila našoj zemlji", dodao je Vučić.

Sutra Vučić ima sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

"Pred nama je sutra veoma važan razgovor o slobodnoj trgovini. To znači recimo kada naši vinari izvoze 30 hiljada litara za Kinu, ali on mora da uračuna sebi 30 posto nižu zaradu zbog carinskih propisa. Mi oko 110 miliona evra imamo na carinskim dažbinama na kineskim proizvodima. Kada obezbedite slobodan pristup tako snažnom tržištu kao što je kinesko, to vam mnogo znači. Mi smo već 90 stvari u vezi sa slobodnom trgovinom dogovorili".

On ističe da su naši timovi dogovorili već 90 odsto stvari vezanih za pregovore sa Kinom.

"Sa druge strane, mi želimo da otvorimo avio liniju sa Kinom, ali to nije bilo moguće zbog korone, vi vidite koliko su ovde rigorozne mere. Zato su mnogo uspešniji od svih nas u Evropi, vrlo su striktni i disciplinovani. Imamo i mnogo drugih tema, govorićemo i o novim investicijama, ali i o znanju kineskih stručnjaka, kako da obezbedimo svoje rezerve".

Vučić ističe da je država obezbedila velike zalihe prehrambenih proizvoda, kako ne bi zavisili od drugih šta god da se desi u svetu.

"Mi pratimo svaki dan kako se usložnjava situacija. Kako se pojavi jedna utakmica Rusije i Ukrajine tako skoče cene svega. Naše je da nabavimo dovoljno soli, graška, mleka u prahu, zatim nafte i naftnih derivata... Moramo da nabavimo veće količine zato što ne znamo šta nas čeka sutra. Nije to naša krivica, ali moramo da vodimo računa zbog svega što se dešava u svetu", rekao je predsednik.

On je kazao da ne znamo da li će nas korona napustiti ili neće, i da to ne zna niko na svetu, ali da država nastavlja da ulaže u medicinske institute i opremu.

"Moramo da obezbedimo da ljudi u Srbiji ne osete krizu koja sve više zahvata značajan deo sveta. Mi sada gledamo koji su nam alternativni izvori energije. Imamo i pšenice i kukuruza, ali moraćemo da obezbedimo i više brašna, to nam je jedan od prioriteta ".

Vučić kaže da Srbija nije ničiji potrčko, niti oruđe u tuđim rukama.

"Mi vodimo politiku u interesu našeg naroda, slobodarsku politiku. Bez obzira šta će biti na predstojećim izborima, u stranci koju još uvek vodim prioritet je da Srbija vodi samostalnu politiku i politiku vojne neutralnosti. Mi ni na koji način ne vređamo ni Kineze ni Ruse, ni Amerikance ni Britance. Sve poštujemo, ali smo ih takođe naučili da imamo svoj jasan čvrst stav po određenim pitanjima".

