DR DANICA GRUJIČIĆ SA SNS NA IZBORIMA: Predsednik Vučić otkrio koje poznate ličnosti podržavaju naprednjake

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Kine i tom prilikom govorio i o predstojećim izborima i kandidatima.

On je govorio i o timu koji će naprednjaci kandidovati za vanredne parlamentarne izbore 3. aprila.

"Nisam odgovarao iz nekih ličnih razloga, ali i nije bilo potrebe, oni su tako najviše govorili o sebi. Što se tiče lista, koliko vidim i u razgovorima sa ljudima iz stranke, ja se bavim važnim državnim pitanjima i nemam toliko vremena da brinem partijske brige. Ali kada imate na listi jednog Stojana Radenovića, najboljeg matematičara i najcitiranijeg, možete reći samo da ste ponosni što ste takvog čoveka privukli. Tog čoveka ne možete da kupite, on je prihvatio da pomogne. LJudi koji pristanu da pruže podršku i rade sa nama pokazuju jednu ogromnu hrabrost. Videli ste kako su napali Novaka Đokovića, sada je on kriv zato što me je video. To su strašne stvari", rekao je Vučić.

On ističe da je to politička nemoć, pošto opozicija nema šta da ponudi Srbiji.

"Vidite Jelenu Begović, žena intelektualac, jaka i stabilna, ja nikada ne bih rekao da hoće da bude sa nama. Ona je vrhunski naučnik i genije, i ja sam im beskrajno zahvalan. Ja sam razgovarao, sa nama će biti i profesorka Danica Grujičić, i mislim da je to dobra i važna vest, uvek je mnogo radila i bila na strani slobodarske Srbije. Sa nama će biti i Lazar Ristovski, mnogo sportista, ali i naučnika i privrednika", zaključio je Vučić.

