ŠTA SE DEŠAVALO IZA KULISA PRED SAMOPROGLAŠENJE NEZAVISNOG KOSOVA: Ovako su Đilas, Jeremić i Tadić PRODALI srpsku pokrajinu!

Nekadašnji predsednik samoproglašenog nezavisnog Kosova Fatmir Sejdiju otkrio je tajnu igru tadašnjeg šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića tokom 2008. godine.

Sejdiju je govorio za KTV o molbi koju je, kako kaže, uputio Jeremić i to nešto pre predsedničkih izbora koji su održani 20. januara, odnosno drugog kruga 3. februara, kada je Boris Tadić odneo tesnu pobedu nad Tomislavom Nikolićem. Prema rečima bivšeg kosovskog predsednika, državni vrh Srbije je i tada već znao da će se pitanje Kosova okončati samoproglašenom nezavisnošću, ali je Jeremićev zahtev bio da se to drži u tajnosti dok ne prođu izbori.

- Imali smo potpuno različite pozicije u pristupu. Oni su imali deo sa Koštunicom, deo sa Tadićem. Obe strane su bile ubeđene da je pitanje Kosova završeno. Jeremić nam je na sastanku rekao da to ne saopštavamo dok se ne završe izbori i dok Tadić ne postane predsednik - ispričao je Sejdiju.

foto: Kurir televizija

Priština je, inače, samoproglasila nezavisno Kosovo 17. februara 2008, samo dve nedelje nakon predsedničkih izbora. Šta se sve dešavalo iza kulisa i ko je bio nalogodavac? Kakve je posledice imalo Jeremićevo pitanje Međunarodnom sudu pravde u vezi sa legalnošću samoproglašene nezavisnošću?

O ovoj temi govorili su Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM i Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik privremenog Izvršnog veća KiM.

- Ako smo mi Briselskim sporazumom priznali tzv. Kosovo, zašto nas sada pritiskaju sa svih strana. Njima su fotelje bile važnije od svega. I tom Jeremiću i tom Tadiću, nego očuvanja Kosova i Metohije - kaže Drecun.

Anđelković je istakao da je to bila politika DOS-a i da je Kosovo za njih bila gotova stvar.

foto: Kurir televizija

- To je bila politika DOS-a, izbori su samo bili trenutni povod. Njihova politika je bila da je to završeno sa Kosovom i to traje od 5. oktobra i zato su onu sve vreme prebacivali da je 1999. godine izgubljeno Kosovo, da je to prošlost i izgubljena stvar. Da podsetim i na onaj pogrom, kada je bila blaga reakcija Beograda. Nije bio ni neki veliki pritisak na međunarodnu zajednicu da se to spreči. I ono što se dešavalo 2008. godine, Vuk Jeremić je krenuo sa jednom rezolucijom u Ameriku, a tamo je sleteo sa potpuno drugom. To su bila dva potpuno različita teksta, koja su promenjena od Beograda do Njujorka. Vlasti je to odgovoaralo. Moram da pomenem da je u tom periodu baš Ponoš bilo načelnik Generalštaba. Svi važni oficiri koji su branili KiM za vreme 1999. godine za vreme Ponoša su oterani u penziju. Ja se sećam tih ljudi, koji nakon toga nisu znali šta da rade. Cela ta skupina oko DS je imala politiku da oni formalno ne budu krivi. Ne mislim ja da je to trenutna rečenica koju je Jeremić izgovorio, već je to bila tada politika DS-a da ne činjenjem dovedu do lakšeg priznanja KiM - kaže Anđelković.

Drecun je naveo da je nakon samoproglašenja lažne države Kosovo Srbija povukla katastrofalne poteze, od kojih ni danas ne možemo da se oporavimo.

- Posle jednostranog proglašenja nezavisnosti lažne države Kosovo, Vlada Srbije je povukla nekoliko katastrofalnih poteza, čije posledice i dan danas osećamo i one nam značajno otežavaju situaciju danas - istakao je Drecun i dodao:

- Kada je Srbija bila pred bakrotom i na kolenima, nemački ministar je zajedno sa vladom Borisa Tadića tada uslovljavao Srbiju - EU otvara šanse za veliki ekonomski razvoj Srbije, za to je cilj koji vredi intazivno raditi. Zbog toga je Srbija popustila u najvažnijim tačkama. Nakon lošeg po nas odgovora Međunarodnog suda pravde, oni nastavljaju dalje da se navodno bore za Kosmet tamo gde smo mi najslabiji, gde nema Rusije i Kine - priča Drecun, koji je naveo da se tada Srbija odrekla spominjanja Kosova, a za uzvrat dobija prihvatanje kandidature u EU.

foto: Kurir televizija

On je istakao da je Vuk Jeremić obmanjivao javnost Srbije.

- Boris Tadić i Vuk Jeremić tada definišu sledeće: da se sa uvažavanjem prima međunarodno savetodavanje Međunarodnog suda pravde i pozdravlja spremnost EU da olakpša proces dijaloga između strana. Svojim stavovima je tadašnja vlast direktno izbacila iz igre i Rusiju i Kinu kao regularne članice saveta bezbednosti i dovela Srbiju u poziciju da mi nemamo saveznika u ovoj situaciji. To su ključne greške koje su napravljene. I danas kada slušamo ove koji se toliko brinu o Kosovu, Vučiča i Jeremića prosto ne možete da verujete da su to isti ljudi, koji su radili sve ovo - kaže Drecun, koji dodaje da je Jeremić otvoreno lagao za govornicom i obmanjivao srpsku javnost:

- To je lako proverljivo. On je tada rekao da se nikada neće priznati nezavisnost tzv. Kosova, a sve što su radili, radili su suprotno od toga. Zato ste Tadiću, Jeremiću i Đilase prodali Kosovo! Da biste dobili kandidaturu za Evropsku uniju. To je jedina istina - kaže Drecun.

