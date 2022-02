IDEM NA TO DA POBEDIM! Toma Fila u Usijanju o kandidaturi za gradonačelnika Beograda: PRVI CILJ MI JE DA ZADRŽIM LJUDE U SRBIJI

Parlamentarni i beogradski izbori su raspisani, a Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije predale su svoje izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji.

Nosilac liste SNS za parlamentarne izbore je prof. dr Danica Grujičić neurohirurg, za beogradske je Aleksandar Šapić, dok je kandidat SPS njihov lider Ivica Dačić, odnosno advokat Toma Fila za Beograd.

Pod sloganom "Ivica Dačić premijer" socijalisti ambiciozno ulaze u izbornu trku, ali su svesni da im istraživanja prognoziraju 9 odsto za parlamentarne i tek 6 odsto za beogradske izbore, pa imaju u vidu da mogu i da izgube.

Potencijalno budući gradonačelnik Beograda Toma Fila poručuje: "Idem na pobedu, a ako biram, pre bih da izgubim od Šapića nego od Vladete Jankovića".

Gosti Usijanja na Kurir televiziji su Toma Fila, advokat i kandidat SPS za gradonačelnika Beograda i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Advokat i kandidat SPS za gradonačelnika Beograda je istakao da se ne slaže sa prognozama istraživača javnog mnenja koji su naveli da će SPS imati 6% glasova.

- Ja bi voleo da pobedim, ali ako ne, važno je da broj odbornika bude veći. Što je veći broj odbornika to znači da smo bolji partneri. Ja ću sve da uradim da dođe do toga. Ja sam poreklom iz Grčke, ali sam ja studirao u Srbiji, tu i živim i mnogo mu dugujem. Ja sam sve uradio da ni jedan čovek ne ode iz moje kancelarije. Mislim da su samo dve devojke otišle, ali to je bilo zbog udaje. Ne verujem u ove prognoze od 6%, mislim da će biti bar 20% - rekao je Fila u Usijanju na Kurir televiziji.

Politički analitičar je naveo da bi bilo dobro da se odvoje beogradski izbori i predsednički izbori bar na dve godine.

- Ovi beogradski izbori su u senci parlamentalnih i predsedničkih izbora. Ako želimo da razvijemo lokalnu i gradsku demokratiju mi moramo da uradimo ono što su uradili Amerikanci. A to je da ove izbore za predstavnička tela i predsedničke izbore odvojimo, bar dve godine. Da bi zaista kandidati mogli da sednu za jedan sto i daju predlog svojih ideja - rekao je Stanković.

Toma Fila je naveo svoje ambicije ako pobedi na izborima i postane gradonačelnik Beograda.

- Prvi cilj mi je da zadržim ljude u Srbiji. Želim da Beograd bude čist, kada dođete iz druge zemlje sa aerodroma, prvo pogledate čistoću tog grada, a Beograd nije čist. Promenio bi to da izgleda lepo i poželjno - rekao je Fila.

Politički analitičar je istakao da će unutar partijski izbori SNS posle izbora biti daleko zanimljiviji nego izbori koji nas očekuju.

- Vi možete da dobijete neki vid pozitivne ocene u svom političkom radu ako vas stave na poslaničku listu, jer tad stranka računa na vas. Onaj ko je na listi može uslovno rečeno mirno da spava. U SNS posle ovih izbora idu i unutar partijski izbori koji će biti i možda čak i zanimljiviji nego ovi za Republički parlament i za predsednika Srbije i za gradske izbore. Tu će biti nekog repozicioniranja. Mnoga lica na koja smo navikli neće više biti u prvim redovima. Ostala je premijerka na obe liste, to znači da predsednik Vučić ima poverenja u njih - rekao je Stanković.

Stanković je dodao da drugog kruga neće biti.

- Ja mislim da je ovo humuristička emisija kada govorimo o drugom krugu. Dakle ko ide u drugi krug. Problem je što nema ko Vučića da odvede u drugi krug. Lideri apozicije šta sve vide, pitao sam ih šta se promenilo u odnosu na izborne uslove od pre dve godine kada ste bojkotovali izbore. Oni nisu imali nikakav odgovor - rekao je Stanković.

