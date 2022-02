KARL BILT RADIO ZA RUSKU NAFTNU KOMPANIJU, A SAD BI SRBIJU DA KAZNI ZBOG RUSIJE! Stručnjaci: On nije ni u poziciji da odlučuje!

Nema apsolutno nikakve šanse da se ostvari zahtev švedskog političara Karla Bilta da se Srbija izbaci iz pristupnih pregovora za ulazak u Evropsku uniju, saglasni su političari i analitičari.

Bilt je, naime, pozvao da se Srbija, zbog stava koji je zauzela po pitanju rusko-ukrajinskog sukoba, diskvalifikuje iz pristupnih pregovora. No, to će po svemu sudeći ostati samo njegova pusta želja.

Da nema šanse da se ostvari zahtev Bilta, smatra lider socijalista i nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

- Sigurno neće doći do prekida procesa pridruživanja. Srbija je u obavezi da usaglasi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije do momenta ulaska u Uniju, a to neće biti tako skoro. Neke članice EU su otvoreno ugrozile teritorijalni integritet Srbije, zato Srbija mora pre svega da vodi računa o svojim interesima - poručio je Dačić za Kurir.

foto: Beta Miloš Miškov

Da Bilt nije u poziciji da odlučuje o tome hoće li Srbija biti diskvalifikovana iz pregovaračkog poteza, smatra Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku.

- Karl Bilt je 2015. angažovan da radi za rusku naftnu kompaniju u vlasništvu Mihaila Fridmana, jednog od najbogatijih i najuticajnijih ljudi u Rusiji, kao što su uradili još neki bivši evropski šefovi vlada ili ministri spoljnih poslova, što njihov izrazito anti-ruski sentiment čini vrlo upitnim. Bilt ni na koji način nije u poziciji da odlučuje u ime EU o evropskoj budućnosti Srbije i može samo da iznosi lični stav, pa mu ne treba pridavati pažnju - ističe Grubješić.

foto: BETAPHOTO/MEDIJA CENTAR BEOGRAD

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručuje da ne vidi nijedan razlog zbog kojeg bi Srbija trebalo da bude izbačena iz pregovora sa EU.

- Mislim da je situacija u kojoj se nalazi ceo svet veoma složena i teška i da nam nisu potrebne dodatne podele i osude. Potrebno je da se sve snage ulože u rešavanje ovog sukoba diplomatskim putem, a ne u nesuvisle komentare - smatra ona.

foto: Kurir

Podsetimo, Bilt je javno zatražio da Srbija ne bude primljena u Evropsku uniju zbog stava da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji.

- Ovim stavom Srbija se de fakto diskvalifikovala iz EU procesa pristupanja. Ne bi trebalo biti mesta za nove EU članove koji ne dele naše osnovne vrednosti i interese - kategoričan je bio Bilt na svom Tviter nalogu.

Kurir.rs/ Foto/Source:screenshot RTS