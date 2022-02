PRE 7 MESECI ČUO SAM ZA IDEJU O NATO Predsednik: Nije to smislila Priština nego njeni lobisti a ovo je prava pozadina! I O BILTU

BEOGRAD - Pre 7 meseci čuo sam za ideju o mogućem ulasku tzv. Kosova u NATO, tako sam saznao iz naših obaveštajnih podataka. Nije to ideja Prištine nego njenih lobista. A osnovni cilj te ideje jeste da se nateraju četiri zemlje članice koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova da to i učine, a da nama onda kažu evo vi ste ostali jedini koji to niste uradili pa sad i vi to uradite - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obrativši se medijima posle svečanosti početka gradnje nove fabrike u Kragujevcu.

Predsednik je ponovio da danas u Kragujevcu istupa kao predsednik Republike i da mora to da naglasi zbog zakona, a onda je rekao da Srbija nikad neće priznati tzv. nezavisnost Kosova.

- Situacija nije naivna za nas, ali ko god da prizna Kosovo, Srbija će se držati međunarodnog prava, poštovaćemo teritorijalni integriteta, a to je Srbija - rekao je Vučić. - Bez obzira na sve pritiske i ucene čuvaćemo svoj teritorijalni integritet - istakao je predsednik Srbije.

On se osvrnuo i na izjave Karla Bilta koji je napao Srbiju pa je poručio da mu to liči na muškarca koji ne može da ostvari svoje ambicije a ne sme šefu ništa da kaže u lice ali kad dođe kući iživljava se nad decom.

Predsednik je naglasio da se Srbija striktno drži međunarodnog javnog prava i Povelje UN.

On je naglasio i da su očigledno svakakve laži protiv Srbije dozvoljene te da trenutno država razmišlja o ceni struje, gasa, veštačkog đubriva....i svi misle da država to može da obezbedi da bi narod mogao da ide po stanovima u šorcevima i majicama dok je napolju minus.

Kurir.rs/SĐP