PREDSEDNIK VUČIĆ O KOREOGRAFIJI DELIJA: To su laži, histerija protiv naše zemlje

Predsednik republike Srbije Aleksandar Vučić dotakao tokom obraćanja medijima u Kragujevcu na početku izgradnje "Wacker Neuson" i dešavanja sa Marakane, na kojoj je viđena koreografija Delija koja je izazvala pregršt lažnih vesti i sramnih optužbi da je na njoj prikazano ukrajinsko groblje.

Vučić ističe da je to plod histerije protiv Srbije koja se vodi na društvenim mrežama u regionu, ali i u nekim domaćim medijima i šokiran je da se priča o Panteliji i Maratoncima povezuje sa Ukrajinom.

- Tu histeriju protiv naše zemlje možete da vidite i sa jučerašnje utakmice sa Marakane i sa lažnim vestima od sinoć, gde vam neko prikaže Panteliju i Mataronce, a oni vam pričaju o Ukrjaini i ne znam čime... Ali to vam je bilo i u izmišljenom avionu koji ide po Patruševa, to je bilo u lažnoj vesti u našim medijima, kako ne podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, što svi u regionu preuzimaju njihovu laž, iako to demantuje predsednica Vlade.

- Baš ih briga što će Srbija da pati zbog njihove laži. A situacija je užasno teška, ne pamtim ovakav period, mislim da je Laušević to rekao, "godina prođe, a dan nikako", dan mi je kao godina dug. Ostario sam u prethodna tri dana kao prethodnih 10 godina - rekao je Vučić.

Bonus video:

16:34 VUČIĆ U BORČI Potpisao listu SNS za izbore: Očekujem pobedu! Veliki broj građana dočekao predsednika