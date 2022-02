VODI SE HIBRIDNI RAT PROTIV SRBIJE: Predsednik Vučić ocenio da je to posledica velikih uspeha naše zemlje

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je danas da se protiv Srbije vodi hibridni rat i da je to posledica činjenice da pojedini susedi ne mogu da predju preko velikih uspeha Srbije u mnogim oblastima.

- Hibridni rat se vodi jer se ne raduju uspesima Srbije. Iz dela regiona koji su mislili da su rešili sve, ušli u EU i NATO, zdrobili Srbiju i da je srpska vojska nestala. I sada, odjednom, Srbija dvostruko brže raste od njih i po Bruto društvenom proizvodu, jača i vojska, i zašto to da vole? Njihovo ponašanje je logično - rekao je Vučić u Kragujevcu nakon početka izgradnje pogona jedne nemačke fabrike.

On je rekao da se njemu čini neverovatno što neko, u momentu kada se vodi rat u Ukrajini, nema fokus na tom problemu nego sve koristi za napad na Srbiju.

- U bar tri zemlje ne bave se ni sa čim drugim nego Srbijom. A šta mislite, da će da nam čestitaju što imamo bolji Klinički centar nego u Zagrebu i Ljubljani zajedno? - rekao je Vučić.

Govoreći o najavama nemačkog državnog vrha da planira investicije od 100 milijardi evra u obnovu naoružanja i vojne opreme, Vučić je rekao da niko ne može da se poredi sa tom zemljom.

- Biće to najsnažnija armija i potpuna promena svega što smo imali do sada. A na nas viknu kada uložimo 500 - 600 miliona ili milijardu i nešto" - rekao je on.

(Kurir.rs/Beta)

