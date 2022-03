EU ĆE NASTAVITI DA PRITISKA SRBIJU DA UVEDE SANKCIJE RUSIJI! Suzana Grubješić o poziciji naše zemlje posle glasanja u UN!

Činjenica da je Srbija potvrdno glasala za rezoluciju koju su usvojile Ujedinjene nacije, a kojom se osuđuje ruski napad na Ukrajinu i zahteva od Rusije da povuče svoje trupe, neće imati negativne posledice po našu državu od strane Rusije, ali će se nastaviti pritisci od strane Evropske unije da se uvedu sankcije Rusiji.

Na to upozorava potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić.

- EU očekuje da se potpuno usaglasimo sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, koja uključuje i restriktivne mere koje EU preduzima prema trećim zemljama, ovaj put prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Naše usaglašavanje proističe iz ugovornog odnosa koji imamo sa EU od 2008, kad smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a koji zahteva postepeno usaglašavanje do samog ulaska u Uniju. U situaciji kad se svih 27 zemalja EU jednoglasno opredelilo za uvođenje oštrih sankcija prema Rusiji, povećavaće se pritisci iz EU da i Srbija to uradi, kao i pritisci iz Ruske Federacije da to ne uradi. To je korak o kome bi trebalo ozbiljno da se razmisli, jer bi donošenje ili nedonošenje odluke imalo posledice po Srbiju - istakla je ona za Kurir.

Inače, odmah po završetku glasanja u UN o rezoluciji, ambasadori SAD, EU i više zemalja članica EU u Srbiji pozdravili su odluku Srbije da podrži usvojenu rezoluciju Generalne skupštine UN kojom se osuđuje ruska vojna intervencija u Ukrajini.

