OKOMILI SE NA NAS! SRBIJI ODUZETI KANDIDATURU, BiH HITNO PRIMITI U EU: Posle Bilta, Incko i Švarc-Šiling udarili na našu zemlju!

Bivši visoki predstavnici Kristijan Švarc-Šiling i Valentin Incko traže od Evropske komisije da se BiH "brzo i nebirokratski" primi u EU, navodeći i da Srbiji treba oduzeti status kandidata, preneo je Dojče vele.

foto: Printscreen youtube OHR BiH

Njih dvojica od NATO zahtevaju garancije da će zaštititi stanovništvo BiH. - U istoriji Evrope 24. februar 2022. predstavlja crni dan, jer postoji opasnost da bi ovakva agresija na jednu suverenu državu mogla da podstakne druge diktatore na slične korake - navela su dva bivša visoka predstavnika u BiH u pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon den Lajen i generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu.

S obzirom na ukrajinsku krizu i to što su se za hitan prihvat Ukrajine u EU založile članice EU - Bugarska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Slovačka i Slovenija, sada je, smatraju Švarc-Šiling i Incko, trenutak da se sa zemljama zapadnog Balkana, koje teže članstvu u EU, započnu pregovori o učlanjenju bez odlaganja. - To se mora odnositi i na BiH i to bi morala biti pouka iz dešavanja tokom poslednjih šest dana - navodi se u njihovom pismu, preneo je Dojče vele. Incko i Švarc-Šiling traže slanje NATO trupa "na Brčko-koridor" i granicu BiH sa Srbijom.

foto: AP

Dvojica bivših visokih predstavnika naveli su i da bi Srbiju trebalo isključiti iz kandidature za članstvo u EU. Pozivaju se na prvog visokog predstavnika u BiH Karla Bilta, koji je pre nekoliko dana na Tviteru napisao da se Srbija svojim stavom prema Rusiji "diskvalifikuje iz procesa učlanjenja", kao i da "za zemlje, koje ne dele evropske vrednosti, zapravo nema mesta u EU". - Slažem se sa Karlom Biltom, ali mogao je to reći i ranije - kazao je Incko. Pisma je uručeno Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu.