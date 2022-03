VUČIĆ ZA KURIR TV: Srbija na dobrom putu, narod da ne brine, čuvaćemo mir! Makron mi je rekao da Ukrajina neće u EU pre Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je sinoć da će Srbija čuvati mir i da joj je potreban napredak u ekonomiji.

- Srbija će čuvati mir, stabilnost, brinuće o životima svoje dece. Naša pozicija je veoma teška - rekao je Vučić gostujući u emisiji „Usijanje“ na Kurir televiziji, istakavši da je Srbija na dobrom putu, da nam sukobi nisu potrebni, već da rastemo.

Vučić je ekskluzivno za našu televiziju naglasio da je očuvanje mira od ključnog značaja i da ne želi da ijednoj majci bude vraćen sin u kovčegu dok je on predsednik Srbije.

Tektonske promene

Na početku razgovora predsednik je govorio o ratu u Ukrajini i pritiscima na Srbiju. Kako je rekao, „svi mali koji ne mogu da se ižive nad velikima težiće da se ižive nad malima, nad Srbijom“.

- Rekao sam da će Srbija trpeti posledice, kao i druge zemlje Evrope. Dolazi do poremećaja na svetskom tržištu, s nabavkom robe, u političkim odnosima, globalna politička scena se menja. Ponekad mi se čini da ne razumemo šta se dešava, ovo su tektonske promene - ocenio je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da niko ne treba da brine za snabdevenost prehrambenim proizvodima, kao i da „ljudi ne treba da brinu, jer imamo svega“.

- Za nas je važno da kažem da će biti dovoljno hleba i pšenice za ceo region, to je naše, to je ono što nam daje Vojvodina. Ljudi ne treba da brinu. Nemojte kupovati so, imamo dovoljno šećera, ulja, pšenice, svega imamo i više nego dovoljno. Uvezli smo i pasulj, grašak, nemamo problema ni sa čim, uradili smo svoj posao na najbolji mogući način, kao i za naftne derivate. Postarali smo se da se pobrinemo za sve potrepštine naroda - rekao je on i dodao da imamo dovoljno hrane u rezervama.

Kada je reč o pšenici, kako je dodao, Mađarska je donela odluku o zabrani izvoza, a da će Srbija delimično doneti takvu odluku naredne nedelje.

foto: Zorana Jevtić

Izbeći udar

On je istakao da se suočavamo sa problemima zbog zabrana izvoza iz Rusije i Ukrajine.

- Nigde ne možemo da prođemo, niko ne dozvoljava izvoz iz Rusije. Trebaju nam koks i gvožđe iz Ukrajine, nema nafte iz Rusije. Svaki dan se Vlada Srbije i svi mi bavimo time. Nadam se da niko ne želi da to opstane, jer je to takva vrsta ludila. To nije bilo devedesetih. Voz je krenuo i gazi sve pred sobom i gledam koliko je moguće da se izmaknemo iz tog voza. Da izvučemo glavu i telo, neće biti lako, jer ovako nešto nisam video. Ni sa kim više ne možete da razgovarate. Za razliku od drugih iz regiona, razgovaram sa svim svetskim liderima, zahvaljujući snazi Srbije. Plašim se da je ovo tek početak. Nadam se da će rusko rukovodstvo i predsednik Rusije Putin razmisliti o svemu - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je kazao da je razgovarao sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, koji mu je poručio da ni Ukrajina, niti bilo ko drugi neće pre Srbije biti u Evropskoj uniji.

O gužvama na pumpama Goriva ima dovoljno Predsednik Srbije se na Kurir TV osvrnuo i na gužve koje su nedavno nastale zbog navodnog ograničenja sipanja goriva. - To je izbilo jer je jedan od proizvođača izašao i rekao „ja imam gubitak“, jer kupuje naftu od NIS. Ljudi su nekorektni, stvarno su pisali da može biti ograničenja, a onda su preko društvenih mreža pisali da će doći do ograničenja. To traje 48 sati i onda ljudi prestanu da brinu. Imamo svega - poručio je Vučić.

- Imao sam dosad najprijateljskiji razgovor s Makronom. Rekao je da neće biti ni Ukrajina, niti bilo ko drugi pre Srbije u Evropskoj uniji - kazao je predsednik za Kurir TV.

Makron je u telefonskom razgovoru takođe pružio ličnu podršku predsedniku Vučiću zbog načina na koji vodi Srbiju u budućnost i preneo mu nedvosmisleno da, bez obzira na geopolitičke promene u Evropi i svetu, Srbija ostaje ključni prioritet i prva zemlja za ulazak u Evropsku uniju. Dvojica državnika su razgovarala o situaciji u Ukrajini, a takođe su razmotrili i sve bilateralne veze Srbije i Francuske, posebno ekonomsku saradnju, uz očekivanje da će se ona još snažnije razvijati u budućnosti.

Rodna ravnopravnost Žene su stub društva, one su odgovorinije i ozbiljnije Govoreći o rodnoj ravnopravnosti u društvu, predsednik je ocenio da su žene stub društva. - Mislim da žene zanimaju mir i sigurnost. Žene su stub društva, mislim da su žene te koje su odgovornije i ozbiljnije odlučuju o budućnosti naše zemlje - istakao je Vučić.

Srbija je najvažnija

Odgovarajući na pitanje o kandidaturi za predsednika i predstojećim izborima, Vučić je rekao da će o tome biti reči na današnjoj sednici Predsedništva SNS. On je rekao da mu je u ovom času Srbija važnija od bilo kakvih izbora.

- Aktuelnih ministara nema na listi, jer neki više neće biti ministri, a neki neće biti u izvršnoj vlasti. Ja neću biti na čelu stranke, morate da pravite promene, da dovodite novu krv, svi pričamo o mladima. Ima četiri ili pet kandidata koji bi mogli da me naslede. Ja ću predložiti predsednika i zamenika i verujem da će biti dobar izbor. Biću običan član SNS, ne mislim da bežim iz stranke. Mislim da ljudi vide da je to stranka izvanrednih ljudi. Promene su važne i potrebne i to je za nas od ključnog značaja i verujem da ćemo imati snage da sve to iznesemo posle izbora - ocenio je on.

Vučić je najavio snažnu pobedu odgovornosti na izborima i da će pobeda biti takva da opozicija neće moći da priča o krađi izbora.

- Nisam siguran da će biti ni blizu drugog kruga - rekao je predsednik Srbije.

Na čestitke za rođendan on je rekao da želi „da nas vozovi ne pregaze, da sačuvamo Srbiju i da nam deca budu živa i zdrava“.

- Ne volim da lažem i obmanjujem narod, stvari u svetu ne idu u dobrom smeru, ali Srbija je na dobrom putu, narod ne treba da brine, tu smo mi da brinemo o tome - zaključio je Vučić.

Aleksandar Bečić

foto: Kurir

NE PROPUSTITE DANAS POKLON UZ KURIR - NAJBOLJI PORODIČNI MAGAZIN LENA! Tema broja: Drage dame, srećan 8. mart!

foto: Kurir

A u njemu ćete moći da pročitate:

DRAGE DAME, SREĆAN 8. MART! Neka se muževi, sinovi i šefovi isprse. Duguju vam

OKREPITE ORGANIZAM NA NAJBOLJI NAČIN! Sutra počinje vaskršnji post

ČETKU I FARBU U RUKE – Osvežite stari nameštaj

PUDING KUGLICE Tope se u ustima

Seka Aleksić u intervjuu za Lenu: Meni je s mojim suprugom svaki dan praznik!