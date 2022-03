DODIKOVA ĆERKA ZA KURIR O PRETNJAMA SMRĆU NJENOM OCU Gorica Dodik: Nije lako živeti s ovim, stižu i meni BLJUVOTINE svaki dan!

Gorica Dodik, ćerka srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, objavila je juče na svom profilu jeziv snimak koji kruži mrežama, a na kom maskirani čovek pita: "Ko će ubiti Milorada Dodika za milion evra?".

foto: Printskrin

Ona se ovim povodom oglasila za Kurir i poručila da, iako neki pokušavaju to da predstave kao "tinejdžersku šalu", nadležni treba ozbiljno da se pozabave ovim pretnjama koje su, kako nam je rekla, gotovo svakodnevne i koje, tvrdi, uglavnom dolaze iz Federacije.

- Česta je pojava anonimnih pretnji koje dolaze iz Federacije. Skoro ste imali slučaj na jednom federalnom portalu gde ljudi pod punim imenom i prezimenom ostavljaju komentare u kojima pozivaju na ubistvo mog oca. Tada niko odgovarao nije, ali se iskreno nadam da će za ovaj snimak neko odgovarartui, bez obzira na to što u Federaciji pokušavaju opravdati time da je to tinejdžerska šala - kaže na početku razgovora za Kurir Gorica Dodik. Upitana kako se porodica nosi s tim, s obzirom da ovakve poruke Miloradu Dodiku nisu retke, te da li strahuje za njegov život, ćerka srpskog člana Predsedništva BiH kaže:

- Probajte se samo staviti u moju, odnosno našu poziciju. Svakodnevno izmišljaju razne guposti za nas. Izmišljene firme, poslovi, uticaj na sve, svašta i svakoga. I onda imate ovakve pojave da neko uradi nešto ovakvo. Nije nimalo jednostavno sve to gledati i živet i s tim. Poziv na ubisvo bilo koga je za svaku osudu, a onda dođu tekstovi koji od svega toga prave neku neozbiljnu priču i da je to sve neka igra. Samo neka sebe stave u tu situaciju i sve će im biti jasno! Ja ne znam i ne želim da pravim istragu oko toga, da li je to ozbiljno ili nije, jer postoje ljudi i institucije koje treba da se bave time. Na pitanje da li i ona, s obzirom na to da je aktivna na društvenim mrežama gde zdušno brani oca, dobija preteće poruke, Dodikova kaže:

- Pretnje stižu i meni svakodnevno preko društvenih mreža. I to nekoliko desetina svaki dan! Razne bljuvotine. Ja verujem da postoji više normalnih ljudi i da će osuditi ove ekstreme. Mislim i na ove što prete i na ove što prave priču da je to neozbiljno.

Podsetimo, na društvenim mrežama kruži snimak u kojem maskirani čovek pita: "Ko će ubiti Milorada Dodika za milion evra?". Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske aktiviralo je Operativnu grupu za borbu protiv terorizma u vezi sa ovim video-snimkom, a o tome je obaveštena i Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) koja je nadležna za postupanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je juče da je lociralo lokaciju snimanja videa. Ministar Dragan Lukač rekao je da je reč o ugostiteljskom objektu u Sarajevu.