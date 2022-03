DA LI JE DOBRO DATI CIVILIMA ORUŽJE U RUKE, KO ĆE SNOSITI ODGOVORNOST: Ambasador Ukrajine: Nemamo drugog izbora

Neobučeni civili mogu postati žrtve nove ukrajinske taktike jer su dobili oružje za borbu koje nisu dosad imali prilike da koriste, niti da vežbaju rukovanje.

Ukrajinske vlasti su, podsetimo, podelile desetine hiljada jurišnih pušaka civilima, otkrio je ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski.

Upravo to je bilo pitanje voditeljke Silvije Slamnig, koja je tražila odgovor od Oleksandra Aleksandrovića, ambasadora Ukrajine u Beogradu.

Ambasador navodi da Ukrajina nema drugog izbora.

- To je zvanično dato njima iz ukrajinske vojske. Čudno mi je bilo da čujem da se ukrajinska deca zvanično pridružuju i dobijaju neko oružje. To nije istina. U svakom slučaju, ako osoba nije punoletna nema pravo da se ima oružje - uverava Aleksandrovič, koji na insistiranje voditelje "Usijanja" o tome da li je dobar potez dati građanima oružje u ruke, odgovara.

- Mi nemamo izbora, to je jedini način da se braniš. Kada ruska vojska puca u civile bez razloga, bitno je imati oružje kako bi se branio. Civili prihvataju oružje, ali to je na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, punoletni Ukrajinci koji žele da se pridruže teritorijalnoj odbrani Ukrajine imaju pravo da dobiju oružje - odgovorio je Aleksandrovič gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Aleksandrovič je otkrio da oružje u Ukrajinu stiže od mnogih njenih međunarodnih partnera.

- Ide od mnogih naših međunarodnih partnera, ne samo od zemalja koje su članice NATO, Evrope ili Amerike. Mi ne komentarišemo svaki konkretan slučaj, jer bilo je slučajeva gde smo želeli nešto da dobijemo i odmah lete ruske rakete i to bombarduju. Zbog bezbednosnih razloga mi to ne najavljujemo ali sigurno svakodnevno stiže to oružje. Ustvari to oružje je vojna podrška i jedini i najvažniji način podrške Ukrajini na koji možemo da se branimo i pobedimo. Mi još uvek nismo pomenuli pregovore koji sada idu ali važno je da ustvari ne pregovori će odlučiti, nego uspeh ukrajinske vojske na terenu i volja ukrajinskog naroda. Mi smo već primetili da su se zahtevi Rusije znatno smanjili - rekao je ambasador Ukrajine u Srbiji.

