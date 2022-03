PROCVAT SRBIJE: Izgrađeno nikad više puteva, otvoreno više od 200 fabrika i stvoreni čvrsti odnosi i sa Istokom i sa Zapadom!

Srbija je proteklih godina, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, zabeležila procvat u gotovo svim segmentima - izgrađene su nove i renovirane stare bolnice, povećane su plate i penzije, izdvaja se značajno više novca za povećanje nataliteta, ulaže se u vojsku, obrazovanje, završavaju se veliki projekti, poput Beograda na vodi, gradi se nikad više puteva, održava se stabilnost kursa, te niska inflacija... Naša država je, u poređenju s regionom, privukla najveći broj investitora, te je tako za desetak godina otvoreno više od 200 fabrika. Politički, uspeli smo da ojačamo našu poziciju u svetu i ojačamo odnose i sa Istokom i sa Zapadom.

Ciklus rasta

Za prethodni period se može reći da je bio ciklus rasta, ocenjuju sagovornici Kurira.

- U proteklih pet godina karakteristika domaće privrede je ciklus rasta - snažan rast investicija, kako stranih, tako i domaćih, dok je rast domaćih investicija pritom podstaknut rastom stranih investicija. Ukupne investicije su dostigle već u 2021. godini 25 odsto BDP, što je i bio cilj, čak i ne u tako kratkom roku. Značajna je reindustrijalizacija, pored infrastrukture, na bazi ovih investicija koje ne računamo u infrastrukturne. Takođe, značajno su porasle i devizne rezerve, koje nam i sada omogućuju stabilnost, iako su uslovi na tržištu postali turbulentni i spoljni faktori uticaja na inflaciju vrlo značajni - navodi ekonomista Miladin Kovačević.

I počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Kurir da je poslednjih godina stvorena značajno bolja poslovna klima.

- Pre svega je pozitivno zadržavanje kursa u ovim okvirima, a pozitivno je jako i što je uopšte prisutna finansijska stabilnost. To je nešto što je puno značilo za poslovanje. Upravo stabilan kurs, zahvaljujući direktnim stranim investicijama, omogućio je ovakav rast i razvoj - ističe on.

Politička nezavisnost

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da je Srbija ostala dosledna stavu vojne neutralnosti i političke nezavisnosti, što se posebno videlo u slučaju rusko-ukrajinskog sukoba.

- Iako postoje pritisci, mi smo zadržali opciju i jedne i druge strane i naš motiv je srpski državni i nacionalni interes. Svedoci smo da se podelila Evropa po ovom pitanju, kao i svet ceo. Mi smo se pak tako postavili da se ne dovodi u pitanje naš evropski put, ali ni stav o KiM, energentima, odnosu sa Rusijom, kao i mogućnost saradnje sa svim ostalim delovima sveta, Kinom pre svega.

Poslednjih godina u Srbiji se ubrzano i masovno grade auto-putevi, a neki od najvećih i najznačajnijih su: Miloš Veliki, Fruškogorski koridor, auto-put Vožd Karađorđe, Dunavski koridor, most preko Save u okviru auto-puta Ruma-Šabac-Loznica... Izgrađene su brojne pristupne saobraćajnice, mostovi, tuneli... Takođe, ulaganja u železničku infrastrukturu ne zaostaju, pa je nedavno završena brza pruga Beograd - Novi Sad na kojoj saobraća brzi voz "soko", kojim putnici stignu od jednog grada do drugog za samo 33 minuta.

Putna infrastruktura Od Miloša Velikog do brze pruge

Za rast nataliteta ulaže se najviše novca do sada. Tako je od početka ove godine na snazi mera da roditelji za svako prvorođeno dete od države dobijaju po 300.000 dinara, umesto dosadašnjih 100.000, dok za studente koji dobiju dete ne važe ispitni rokovi. Novina je i u jednokratnim davanjima za drugo i treće dete od po 100.000 dinara, dok se iz državnog budžeta izdvaja i deo novca za mlade koji odluče da kupe kuću ili stan.

Država je merama koje je uvela postala plodno tle za investicije, kako strane, tako i domaće, te je poslednjih godina u Srbiju uloženo značajno novca u te svrhe. O tome najbolje svedoči podatak da je otvoreno više od 200 fabrika, dok je ukupna vrednost investicija od 2012. čak oko 21 milijardu evra. Strani investitori su otvorili fabrike od severa do juga Srbije.

Dolazak velikih investitora Nove fabrike od severa do juga

Pomoć svim građanima Rast plata i penzija, po 100 evra mladima

Penzije i plate u javnom sektoru beleže konstantan rast već godinama, a tako je bilo čak i tokom pandemije koronavirusa. Samo do početka ove godine uvećane su plate u javnom sektoru u visini od sedam do osam odsto, penzije po švajcarskoj formuli za 5,5 procenata, a minimalna cena rada za 9,2 odsto. Pored toga što su povećane penzije - najstariji sugrađani dobili su i po 20.000 dinara jednokratne novčane podrške, dok su svi punoletni građani Srbije, tokom korone, dobili po 100 evra, a potom i po još 50 evra, dok je i mladima od 16 do 29 godina isplaćeno po 100 evra podrške u februaru ove godine.