UŽIVO! OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Ukidaju Dostojevskog zbog politike?! Drago mi je da u Srbiji nema te histerije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi.

Predsednik Vučić govori o svim najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima.

Vučić je prokomentarisao izjavu ruskog ministra Lavrova da bi mirovni pregovori Rusa i Ukrajinaca mogli da se vode u Beogradu.

"Lavrov je rekao da je Beograd dobro mesto. Ne mešamo se ni u šta, ali bismo voleli da što pre nastupi mir. Ako požele, rado bismo ugostili naše ukrajinske i ruske prijatelje", počeo je predsednik.

"Isto kao i sa ambasadorom Bocan-Harčenkom i ukrajinskim ambasadorom Oleksandrom Aleksandrovičem. Oni dobro razumeju i Srbiju i naše odnose, i odlično govore srpski. Mi nemamo ambasadora koji govori ukrajinski na primer".

"Suviše je strasti i navijanja kod nas".

"Videli ste danas slučaj sa Bagirom, to je nemoguće kakvu nam to štetu nanosi. Uplašili smo se kada smo videli danas objavu u stranim medijima, naročito regionalnim. Nije problem kada objavi Avaz, jer će i da demantuje. Ali kada to objave tri glavna hrvatska medija i neki u Podgorici, znate da neće da demantuju".

"I ja se pitam je l' ona u Zabeli, ili u Kramatorsku? Rekao sam da provere više puta. Ona je kod nas u zatvoru. Ta vrsta laži, na koje morate stalno da odgovarate, a nikada ne vredi kada odgovarate. Uvek se taj demanti čuje pet puta slabije od njihove laži. Možete da mislite kakvu to štetu nanosi Srbiji i srpskom narodu, posebno na zapadu".

"Gardijan se pretvorio u medij koji piše samo laži, kao da Srbija napada Kosovo. Papir trpi sve. To govori o beskrupuloznosti onih koji ne mogu da se iživljavaju na Rusiji, pa to čine na drugima".

Govoreći o uspesima - novim auto-putevima, bolnicama, stadionima, kao i penzijama i platama, za koje kaže da će prosečno biti 500, to jest 1.000 evra, Vučić je dobio gromoglasan aplauz u studiju.

Vučić je rekao da su Bošnjaci mnogo propatili, i da razume njihov bol, iako to nije popularno reći.

"I tu čak i kada preteraju i prenagle, ćuti i pusti. Bolje je tako. Ali postoje neki koji na svaki način gledaju da urade nešto protiv Srbije. I onda ako govorim o njima svaki dan napraviću zvezde od njih, samo hoće da postanu važni preko Srbije i Vučića".

Komentarišući priče da je "Vučić novi Putin" i da će da "krene za Sarajevo, Prištinu"... on kaže:

"A Vučić rešio da krene na Staru Pazovu, Inđiju, Čortanovce novim prugama, pa sve do Subotice"...

"Može Kurti da pokušava da provocira na KiM, ali centralnu Srbiju neko da napadne? Ne samo da nije realno politički, već nije realno ni vojnički".

Predsednik je najavio da će državama mladima dati novu pomoć.

"Nije 100 evra nešto što će da im spasi život, ali to je dokaz da država brine. On time, najčešće prvi put raspolaže onim što je sam stekao i zaradio. Time se rađa, to će, ti mladi ljudi da dobiju zato što se tu rađa neka vrsta odgovornosti, brzo se to potroši i mali je to novac, ali nameće i prve uzese odgovornosti i to je važno. Za 10 godina smo promenili našu zemlju, ja znam da ljudi teško žive, ali da su stvari bolje to je primetno".

"U nedelju smo imali 12.500 putnika Beograd-Novi Sad. Železnica ponovo živi. To je apsolutni rekord. To je pet ili šest puta više nego pre deset godina".

On je rekao i da je video napade na Beograd na vodi, i da to pokazuje da se politički protivnici vraćaju na sve priče koje su ispričane.

"Zoran Janković i Milan Bandić, obojica su hvalili taj projekat. Kad živite morate da verujete u nešto i u rezultat koji ćete da ostvarite. Zoran Janković je ostavio mnogo iza sebe. U Ljubljanu dolazi više turista nego u Beograd. Ako on kaže da Vučić vodi ok politiku, hvala mu za to, to je za poštovanje. Mi moramo da učimo od njega".

Ponosan sam na činjenicu da je naša kampanja čista, i da ne pravimo filmove o političkim protivnicima, naveo je predsednik Vučić.

"Nisam mogao da verujem da u 'Junacima doba zlog' napadnu vladiku Irineja i Ljilju Smajlović. Ali to njima neće da smeta, to može samo da im koristi. Ja svaki put postavljam isto pitanje. Oni su svi tako normalni i mudri, a neko ih tako ubedljivo pobeđuje. Onda nešto drugo sa njima nije u redu".

"Narod neće mržnju, vi napadate Beograd na vodi, na koji je svaki Srbin ponosan. Svaki put postavim pitanje, oni su u vinklu je l' i mudri, a neko ih tako pobeđuje ko je psihopata i lud, pa onda nešto s njima nije u redu. Zašto napadaju kliniče centre, njima bi trebalo pet godina samo da ofarbaju bele linije na putu koje smo mi gradili".

foto: Printscreen/HappyTV

Vučić je rekao da su rasne teorije kada voditelji određenih televizija dele gledaoce na pametne i one, koji po njima, to nisu.

"Srbija je zemlja koja se poslednjih 10 godina najbrže razvija u Evropi".

"Kada sam dolazio ovde, dobio sam poruke od Ane Brnabić i još deset njih iz mog kabineta koji su mi rekli: 'Treba nam u kampanji malo da se smeješ'. Pozvao sam Anu i rekao da ja ne mogu sada da se smejem, jer je situacija teška".

"U Srbiji sad imamo pomalo šizofrenu situaciju... Ukrajincima nije lako. Jedan deo ljudi u Srbiji navija protiv Ukrajinaca zato što je NATO nas bombardovao".

Vučić je rekao i da nije ista situacija u Ukrajini i Jugoslaviji, a potom je govorio i o zabranama ruskih pisaca.

"Imali smo jedno veče razgovor moj brat i ja, i ja sam govorio o međunarodnom pravu. I on mi kaže: 'Dosta bre više sa tim, pedeset godina slušamo o međunarodnom pravu'. Kao što ne mogu da se načudim svemu što rade sa ruskom kulturom na Zapadu. Ja postavljam pitanje Univerzitetu u Milanu, kao čovek koji je pročitao ceo opus Dostojevskog. Dostojevski na jednoj strani, svi ostali na drugoj - možete li da kažete da su jači od Dostojevskog? Znate, kad ukinete operu Čajkovskog u Zagrebu, to je onako, sramota. Treba da se stidite. Pošto imate i Verdija i druge. Ali Dostojevski je važniji i veći od svih ostalih zajedno. To nije samo književnost, već i filozofija i religija. Ti kroz analizu Zosime i Aljoše vidiš sve od čega je čovek satkan. I onda kažu to više ne važi, pošto su politički ljuti na nekoga".

Predsednik kaže da je srećan što u Srbiji nema takve histerije, iako ima navijanja.

"Zadovoljan sam što ljudi u Srbiji ne mrze nikoga. A da li ima navijanja i neobjektivnosti, ima i zbog toga nisam posebno srećan. Ali to smo mi Srbi. Tako i u fudbalu, ako ne skačemo pored televizora, ništa nismo uradili".

(Kurir.rs)