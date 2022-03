(UŽIVO) VUČIĆ: Govorili su da sam ubio Ivanovića a na kraju i njihovi ljudi iz podzemlja kažu da to nema nikakve veze sa mnom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ponosan na kampanju, jer "nismo negativno govorili o protivnicima".

EMISIJU UŽIVO MOŽETE PRATITI OVDE

– Ponosan sam na tip kampanje koji smo izabrali, u kojem nismo ništa negativno govorili o našim političkim protivnicima. Nisam koristio priliku da čemer ili bes zbog svega onoga što su oni izgovarali iskaljujem na njima, da uzvraćam na bilo koji način. Srećan sam jer će ta kampanja ući u istoriju.

Hoću da kažem veliko hvala hiljadama i hiljadama ljudi koji su se ova dva meseca srčano i iskreno borili, ponašali se krajnje odgovorno i ozbiljno, bez ijednog incidenta, osim što je dvoje naših aktivista pretučeno. Nikada mirnija kampanja, nikada od strane nekoga ko je vlast nije bila toliko fer kampanja – rekao je Vučić.

Vučić se u emisiji “Ozbiljno sa Đukom" autora Vladimira Đukanovića zahvalio narodu na poverenju koje mu je poklonio u prethodnih pet godina.

– Borio sam se i živeo za našu zemlju svakog dana, za našu Srbiju. Nije bilo ponosnijeg čoveka od mene – rekao je Vučić.

On je konstatovao da bi, ukoliko bi pobedio na ovim izborima, to značilo najdužu vladavinu, posle Nikole Pašića, nekog izabranog političara u Srbiji.

– Ukoliko bi se to dogodilo, bilo bi to prvi put da neko dva puta dobije izbore u prvom krugu. To je rezultat koji bi ušao u istoriju – da dobijete u prvom krugu posle deset godina vlasti. To onda znači da ste ipak nešto uradili i da ljudi to, bez obzira na svu mržnju koju je neko sipao, cene. Ali, važnije od moje lične emocije je to šta će ljudi da dobiju. A dobićemo mnogo novih stadiona, mnogo novih puteva, pruga, brzih vozova, fabrika… – poručio je predsednik.

Vučić je potvrdio da je njegova odluka da ode sa čela Srpske napredne stranke definitivna.

– Ukoliko budem izabran za predsednika, biću predsednik svih. Neću se odricati Srpske napredne stranke, ali moraćete stranačkim poslovima da se bavite bez mene – rekao je predsednik.

Upitan koji procenat glasova očekuje na predstojećim izborima, Vučić je rekao da bi bio tužan ako bi to bilo ispod 60 odsto.

foto: printscreen Objektiv

Predsednik se osvrnuo i na kampanju njegovih političkih protivnika.

– Imate ljude u koaliciji oko gospodina Đilasa koji su vodili jednu agresivnu kampanju, negativnu pre svega. Njihovi mediji su vodili užasno agresivnu negativnu kampanju, sa besmislenim klevetama, uvredama i neistinama. Ali, uvek je ograničen broj ljudi koji svoj sud donose na osnovu mržnje, jer nekada morate nekome nešto i da ponudite, da ljudima kažete šta je to za šta se zalažete – rekao je Vučić.

On je kao primer takve kampanje naveo bezuspešan pokušaj medija pod kontrolom Dragana Đilasa da ga monstruoznim lažima i izmišljotinama dovedu u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, i to kroz navode osvedočenog kriminalca Bobana Bogdanovića, zvanog Pacov, koji se pritom poziva na razgovor sa pokojnikom, ubijenim kriminalcem iz klana Veljka Belivuka.

foto: printscreen Objektiv

– Ako je vaš program da snimite nekoga pre šest meseci, pa to objavite nekoliko dana pre kraja kampanje, pitanje za tužioca je da li je to prikrivanje krivičnog dela? Ali, čak i taj kaže “Vučić sa tim nema nikakve veze”.

Onda vidite koliko je to bilo organizovano. U istom danu drže deset konferencija za novinare. Dve i po godine su govorili da sam ja ubica, da sam ubio Olivera Ivanovića i ne znam koga još, a na kraju i njihovi ljudi iz podzemlja kažu da to nema nikakve veze sa Vučićem. To je sve laž. Mislite da je neko rekao “izvini”? Neće nikada – rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da borba za vlast nekome predstavlja borbu za finansijske resurse, a nekome čast, ponos i istoriju.

– Neki sportisti koji su me podržali na prethodnim izborima govorili su protiv mene. Kažu “očekivali smo da ćemo da dobijemo neke pare, pa kad nismo dobili, promenili smo mišljenje”, što će reći neki drugi su dali pare. Mi smo imali neke ideje, planove i programe, a ne da plaćamo ljude zato što nas podržavaju. Ali, srećan sam zbog neverovatnog broja ljudi koji su nas podržali – rekao je predsednik.

foto: printscreen Objektiv

Na Đukanovićevu opasku da iz opozicije kažu da ljudi koji su ga podržali nisu elita, Vučić je slikovito objasnio zašto su to besmislice.

– Elitu im predstavlja čovek iz Trstenika koji ne može da završi razred. On je elita, a mi koji smo bili među najboljima smo valjda neznalice, pa treba ti stručnjaci da nas zamene. To se zove vladavina najgorih, kakistokratija, ali to ljudi prepoznaju, to su prazne priče – jasan je Vučić.

Predsednik je podsetio da su postojali neki ministri koji su veoma lepo govorili o njemu 2013, 2014, 2015. godine, a posle toga i posete pojedinim ambasadama više nisu tako govorili.

– Ne zbog toga što sam ja postao lošiji, već zbog toga što nisu hteli da budu mete i nisu hteli da im to zameraju u ambasadama. Kad god bi otišli u neke od zapadnih ambasada, oni bi im rekli: “Ti moraš da brineš o svojoj karijeri, Vučić je tu još pola godine, godinu” – rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gost u emisiji “Ozbiljno sa Đukom” na Jutjub kanalu!

Biće to prilika da gledaoci emisije koju vodi Vladimir Đukanović svega nekoliko sati pre početka predizborne tišine od predsednika Vučića čuju odgovore na sva ključna pitanja koja muče građane, posebno sada kada se ceo svet nalazi u izuzetno teškoj političkoj i ekonomskoj situaciji zbog rata u Ukrajini.

Start at 4:57

Kurir.rs