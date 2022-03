ALEKSANDAR VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Predsednik pokazao dokaz da je Nikola Jokić potpisao za SNS!

- Imao sam razgovor sa američkim ambasadorom Kristoferom Hilom, bio je to dobar i korektan razgovor., rekao je Aleksandar Vučić i dodao:

- Vreme ćemo pokazati kako ćemo prevazilaziti razlike po pitanju Kosova i Metohije.

Predsednik podseća da Srbija ima dobre odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom, i kaže da bi voleo da Beograd bude manje bitan.

- Želim da čuvamo sebe, svoj mir. Da pričamo o fabrikama, napretku ekonomije, o školama i bolnicama, a ne o sopstvenoj veličini i o tome da rešavamo Siriju i Avganistan. Nema sumnje da će na ekonomiju uticati situacija u Ukrajini, ali pametnom politikom možemo napredovati - rekao je on.

Vučić ističe da je tačno da će mnogo toga zavisiti od situacije u Ukrajini, ali i da je srećan što je Srbija pokazala odgovornošću da ume da poštuje međunarodno javno pravo.

foto: RTS Printscreen

- Uvek možemo da kažemo da imamo mudrosti i da smo principijelni, ali i da nećemo učestvovati u histeriji. Poslednja vest je da smo dostigli rezerve gasa od 100 miliona kubnih metara. To je malo, idemo na to da napunimo do vrha naš deo, od 450 miliona kubnih metara, što je dovoljno za gotovo 40 dana zimi, da ništa nemamo - rekao je predsednik.

On kaže da možemo da postignemo dobru cenu gasa, i da treba da radimo na diversifikaciji izvora gasa, ali da u ovom trenutku 100 odsto zavisimo od ruskog gasa - ne samo ljudi, već i naša privreda. Ono što je najbitnije ljudi ne moraju da brinu.

- Hrvati su se prvo radovali misleći da će da napakoste Srbiji, a onda su shvatili da će "Janef" da propadne. Mi smo u kontaktima i sa Ursulom fon der Lajen, i ljudi mogu da budu bezbrižni - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da je Srbija po pitanju sankcija Rusiji izašla sa principijelnim stavom, i da smo promišljeno reagovali.

- Da li će biti različitih pritisaka, ne sumnjam da hoće. Srbija je ozbiljna država, i Srbija će u skladu sa tim reagovati - kazao je on.

foto: RTS Printscreen

Vučić je rekao i da je imao dobar i korektan sastanak sa Analenom Berbok, koji nije bio lak.

- To zavisi od njih, ja mislim da je u obostranom interesu da napredujemo na putu ka EU, ali mi nismo zemlja članica i ne moramo da se povinujemo svemu. Kao što je Šolc rekao da ne mogu da prežive bez ruskog gasa, onda moraju da razumeju jednu malu Srbiju. Srbiju koju nije bombardovala Rusija, već 19 drugih zemalja. Ja sam to rekao i gospođi Berbok, nadam se da je razumela - dodao je predsednik.

On kaže da se traži rešenje za NIS, i da 15. maja, ako se ništa ne promeni, Srbija neće moći da uvozi naftu.

- Razgovarali smo i o otkupljivanju NIS-a, i nastavićemo da razgovaramo. Najvažnije je da ljudi ne moraju da brinu. Rešićemo te probleme, i pitanje nafte i pitanje gasa - naveo je Vučić.

Predsednik kaže da ima tremu pred izbore, i to najveću do sada, a onda je reagovao i na pisanje opozicionih medija.

- Video sam da neki izmišljaju da pravim spotove za drugi krug, to je laž. Ja bih bio tužan ako ne osvojimo 60 odsto. Ne bih mogao da kažem da sam ostvario sve što sam želeo. Ako niste u stanju da sebi podižete lestvicu i od sebe tražite više, onda uspeh nećete ni postići. Svi koji su dolazili kod vas, u ove bezbrojne debate, svi su uvek vodili kampanju protiv jedne stranke, a mi nismo niokome loše govorili - rekao je on.

foto: RTS Printscreen

Vučić dodaje da je izabrao put zato što je mnogo urađeno za ovu zemlju, i da se gradi 30 bolnica ili su već izgrađene.

- Miloš Veliki će biti do Požege. Grdeličku klisuru, deonicu kod Vladičinog Hana. Nastavljamo da radimo brzu prugu do Subotice, a radićemo i do Niša. Kreće gradnja velikih stadiona, metro i linijski park u Beogradu. Promenili smo lice Srbije, i naša energija i strast zaslužuju poverenje - rekao je predsednik.

On je rekao i da nije učestvovao u prljavoj kampanji, i kada su ih psovali i pokazivali srednji prst.

- Zato verujem u dobar rezultat. Očekujem više od dva miliona glasova u prvom krugu, uprkos tome što sam izgubio 50.000 glasova na KiM. Verujem i da ćemo imati apsolutnu većinu u Skupštini - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da će razgovarati sa dosadašnjim koalicionim partnerima, ali i sa drugima.

- Koliko god su vodili prljavu kampanju, nije bilo stvari koju nisu izmislili. Snimali su neke intervjue pre šest meseci sa ljudima iz podzemlja. Umesto da su obavestili Tužilaštvo. Kada objavimo našu podršku, sve lekare, naučnike, sportiste, umetnike. Oni su napisali da sam izmislio. Ja sam doneo da pokažem, ovo je potpis Nikole Jokića. Svojeručno potpisao u Denveru 14. 02. 2022. godine - kazao je Vučić, i dodao da se nada da će Jokić igrati za Srbiju.

Predsednik se zahvalio svima na podršci radu i novim projektima, i da ljudi znaju da će sve što je obećano biti urađeno.

- Ljudi znaju da će prosečna plata biti 1000 evra, a penzija 500 evra, i da će dolaziti novi investitori. Jedino što me plaši je spoljni faktor, ali ćemo se snalaziti da radimo najbolje za Srbiju. Mi smo jedna od tri zemlje koja je u ovom trenutku u izboru za jednu od najvećih fabrika automobilske industrije. To bi bilo desetine hiljada zaposlenih. Imamo jednu kompaniju za privlačenje investitora, i to bi potpuno promenilo našu zemlju. Plate i imidž Srbije bi skočili - dodao je on, i rekao da ćemo za dva do tri meseca znati konačnu odluku.

foto: RTS Printscreen

Vučić je govorio o Beogradu na vodi i metrou, rekavši da će tri linije koje se grade pokriti gotovo ceo grad.

- To mnogo znači za saobraćaj, ali i za povećanje BDP-a u našoj zemlji. To je nešto što zemlju gura napred i donosi veliku snagu. Želim da se zahvalim svima koji su pokazali hrabrost, mnogi su prošli kroz toplog zeca i neće više da ćute. Kada su pravili onakav film o LJilji Smajlović, Vladiki Irineju i Ani Brnabić, to je strašno. Moj posao je da trpim napade, ali što napadate druge. Zato je naša kampanja bila najčistija, a mogao bih satima da govorim o njima - kazao je predsednik.

On ističe da je pet godina bio najponosniji čovek na svetu, i da ne postoji veća čast i ponos biti predsednik ove prelepe zemlje. Predsednik kaže da neće više biti predsednik SNS, i da će se demokratski izabrati njegov naslednik u stranci.

- Verujem da ćemo i na ovim izborima pobediti, i to bi bilo prvi put posle Baje Pašića da je neko toliko biran. Za pet godina imaćemo prugu do Subotice, a biće završena nadam se brza pruga do Niša. Imaćemo auto-put i prugu do Crne Gore. Imaćemo preko Toplice auto-put do Prištine i Gračanice. Plate će biti mnogo više. Srbija će biti fantastično mesto sa mnogo fabrika - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da će tek razgovarati o tome ko će biti premijer, i da je ponosan na sve što je uradila Ana Brnabić.

- Šapić će svakako biti gradonačelnik, on ima mnogo energije i želje da uradi dobre stvari u Beogradu - kaže on.

Predsednik, na pitanje koliko se promenio od kada je postao predsednik, rekao da se samo "magarci ne menjaju".

- Svaki čovek mora da uči i radi na sebi, i da radi više za svoj narod i zemlju. Mislim da je normalno menjati se, ali raditi po principima - istakao je Vučić.

Kurir.rs