PALMA: Nakon ponovljenog glasanja na nekoliko mesta u Beogradu vladajuća koalicija će imati 4 do 5 odbornika više

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je danas da "takozvana udružena opozicija koja želi da preuzme vlast u Beogradu je neprirodna koalicija, to je koalicija interesa za pojedince".

- Njima su u opoziciji dijametralno suprotne ideologije, više od polovine opozicionara je za ulazak u Evropsku uniju, dobar deo je protiv ulaska u Evropsku uniju, a neki su za monarhiju i teško da sve to može da se uklopi. U opoziciji se okupio i “Kurta i Murta” i njihov jedini zajednički stav je da sednu u neku od beogradskih fotelja. Lako je imati želju i ambiciju da nešto postaneš, ali treba da znaš šta treba da radiš i kako da pomogneš građanima. Siguran sam da će nakon ponovljenih izbora na nekoliko izbornih mesta u Beogradu vladajuća koalicija imati 4 do 5 odbornika više u odnosu na opoziciju. Građani Beograda će glasati za svoj grad, ne individualno za Vučića, Dačića ili Palmu, nego za politiku koja je promenila vizuelni izgled naše prestonice. Kako je izgledao teren gde je danas Beograd na vodi, a kako danas, kako su izgledali pre bolnice, domovi zdravlja i klinički centri, a kako danas, kako su pre izgledali u Beogradu bulevari, ulice i parkovi, kako danas, kako su pre izgledali muzeji i biblioteke, a kako danas. Rezultat ne možete da sakrijete, dela ne mogu da se sakriju. Dragan Đilas je na najbrutalniji način pokazao da je siledžija i milijarder i on sad navodno hoće da spaja domaćine iz opozicije, gde zaista ima i domaćina. To što radi Dragan Đilas je čista demagogija, prevara i laž. Đilas samo zna da radi trgovinu uticajem i ništa više - izjavio je Palma.

Upitao je da li su opozicionari dobili određen broj glasova na osnovu programa za bolje sutra Beograda ili samo zato što su antiprotivni, što su protiv Vučića, Dačića, Palme i drugih.

- Oni ne moraju da nas vole, ali su građani pokazali da nas poštuju. Ja već 18 godina pobeđujem u Jagodini na lokalnim izborima, ali sada prvi put i na parlamentarnim izborima i to vam sve govori. I zahvaljujem se mojim Jagodincima na podršci. Želim da se zahvalim građanima Srbije što su dali ogromno poverenje i glasali za Aleksandra Vučića kao predsedničkog kandidata koga je podržala i moja koalicija SPS – Jedinstvena Srbija – Zeleni Srbije. I naša lista “Ivica Dačić – premijer Srbije” je dobila veliki broj glasova i to nas obavezuje da radimo tri puta više nego do sada, a ja sam i do sada radio kao da imam 5 ministarskih funkcija i ne treba mi ni fotelja, ni službeni auto, ni da mi neko plaća roming telefonske račune”, rekao je Marković, koji se u program Hepi televizije uključio direktno iz Hurgade u Egiptu.

Tamo u njegovoj organizaciji boravi srpska delegacija od 160 članova, od kojih je 140 lekara, medicinskih tehničara i sestara iz 25 zdravstvenih ustanova Srbije, sveštenici Srpske pravoslavne crkve i društveno – politički radnici, a u delegaciji je i 6 narodnih poslanika, kao i predsednik stranke Zeleni Srbije Ivan Karić.

(Kurir.rs)